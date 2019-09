Dübener Holzkünstler als Botschafter unterwegs

Bad Düben

Holzkünstler Raik Zenger aus Bad Düben nutzt den Spätsommer, um unter freiem Himmel an einer neuen Skulptur zu arbeiten. Der 55-Jährige schnitzt aus einem Holzstamm eine Feuerwehrspritze. „Die ist nicht für mich, sondern für die Feuerwehr in Meuro“, erzählt er. Und auch die will die Holzspritze nicht behalten, sondern verschenken. Von Meuro in der Dübener Heide geht sie nach Meuro in den Landkreis Oberspreewald-Lausitz zur dortigen Feuerwehr. Zwischen beiden Wehren besteht aufgrund des selben Namens eine Partnerschaft. Und die Floriansjünger aus der Heide wollen die Holzspritze als Gastgeschenk nach Brandenburg bringen, wenn die Partnerwehr dort ihr neues Gerätehaus einweiht.

Werbung für die Dübener Heide

Zenger freut sich über solche Aufträge und Aktionen und unterstützt diese gern. Der Heidefreund versteht sich als Naturparkbotschafter. „So bringen wir ein Stück aus der Dübener Heide in andere Regionen und die nehmen Notiz von uns“, erzählt er. Für ihn die beste Werbung überhaupt für die Dübener Heide. Und die macht Zenger regelmäßig. Denn er ist immer öfter in anderen Regionen unterwegs und macht auf seine Heimatregion aufmerksam.

Unterwegs in Tschechien

So zieht es ihn einmal im Jahr für mehrere Wochen ins benachbarte Tschechien in die Nähe von Novi Bur. Zenger nennt es „Sommereise“. Als sächsischer Holzschnitzer ist er dort gelistet und nimmt regelmäßig an einem Wettbewerb teil. Inzwischen haben sich dort gute Kontakte ergeben, unter anderem auch zum Bürgermeister. Und Zenger ist begeistert, wie unkompliziert vieles in Tschechien realisiert wird: „Bei uns in Deutschland hast du einen Rattenschwanz an Bürokratie. Dort ist das nicht so. Und da passiert aber auch was.“

Auto voller Prospekte

Wenn es den Dübener Holzkünstler in die Ferne zieht, packt er stets seinen Kofferraum voll mit Prospekten und Broschüren über die Dübener Heide und legt die dort aus, wo er gerade aufschlägt und Holzstämme bearbeitet. Etliche Kunstwerke hat er allein schon in Tschechien geschnitzt, die wiederum im öffentlichen Raum stehen. Von dem Wettbewerb schwärmt er: „Das ist sehr angenehm dort. Es gibt keinen Zeitdruck, wir haben zehn Tage lang gearbeitet und wurden mit Essen und Getränken versorgt.“

Weitere Ziele, die Zengerim Laufe eines Jahres ansteuert, um für die Naturparkregion zu werben, sind Flechtingen in der Börde, Spremberg, Eibau und Hohlstedt im Harz.

Von Nico Fliegner