Schnaditz

Der Bad Dübener Raik Zenger hat weiter Bock auf Pause. Nachdem der Holzkünstler mit dem abgewandelten Marketing-Spruch „Bock auf Bad Düben“ bereits eine Bank an den Sparkasse gestaltete und seit Ende März ein Sitzmöbel im Andy-Warhol-Design für einen bunten Farbtupfer am Muldeufer sorgt, hat Zenger am Schnaditzer Friedhof sein neuestes Werk stationiert – eine Kirchen-Bank. Zum Pfingstschnitzen letztes Jahr hatten die Arbeiten an der Bank begonnen, jetzt wurden sie vollendet.

Bock auf Pause auch in den Stadtteilen

Zenger will auch weiterhin „Bock auf Pause“ in den Bad Dübener Stadtteilen machen und hat die nächsten Sitzgelegenheiten gedanklich schon in Arbeit. Schnaditz hat zudem eine Fisch-Bank – ein geschnitztes Werk, auf dem die Schnaditzer immer dann, wenn der Fischwagen im Dorf Station macht, ausruhen.

Von ka