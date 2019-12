Dübener Imagefilm rund 170-mal verkauft – nun gibt es einen weiteren Streifen

Bad Düben

Einen wahren Film-Schatz hat Bad Dübens Stadthistoriker Lutz Fritzsche vor rund einem Jahr durch Zufall entdeckt und ihn für einen guten Zweck zu Geld gemacht. Etwas davon abbekommen hat jetzt das Bad Dübener Jugendhaus Poly. Und weil das erste Projekt dieser Art so erfolgreich verlief, gibt es Anfang 2020 ein neues.

Film zeigt Aufnahmen aus den 1920er-Jahren

Doch der Reihe nach. Im Nachlass eines ehemaligen Dübeners, den ihm eine Bekannte aus Krensitz überließ, entdeckte der Historiker einen Karton mit der Aufschrift „Düben 1929, Stadtansichten, Gaststätten, Feuerwehrübung mit Arbeiter-Samariterbund“. Das Ganze entpuppte sich als Filmrolle mit besonderen Aufnahmen, unter anderem Stadtansichten, das Panorama vom Altenhof zum Alaunwerk, Gaststätten, Kirche, Firmen sowie eine Großübung der Feuerwehr. Die gut 25 Minuten Historie ließ der Chronist auf DVD bannen und stieß auf riesiges Interesse. Seit Februar hat er schon 170 Datenträger zum Preis von je 15 Euro verkauft. Jeweils zehn davon sammelte er für einen guten Zweck. Und so ging Geld bereits an Heide-Grundschule, Breitwellenrutsche, Jugendfeuerwehr. Jetzt übergab er einen Scheck über 200 Euro an das Awo-Jugendhaus Poly. Jugendhaus-Leiterin Katrin Chevallier nahm den Betrag dankend an. Das Geld wird in die Kinder- und Jugendarbeit fließen.

Privataufnahmen von 1960

Auch dank des ersten Projektes kann Lutz Fritzsche nun ein zweites starten. Das Filmmaterial stellte diesmal eine Familie aus Leipzig zur Verfügung, deren Eltern in der Kirchstraße ein Fotogeschäft hatten. Bei einem Besuch im Hotel National wurden sie auf den historischen Film aufmerksam und nahmen Kontakt zu Lutz Fritzsche auf. Schon eine Woche später reisten sie mit Leinwand und Kamera an und führten den Streifen vor. „Der private Farbfilm stammt von 1960. Zu sehen sind Aufnahmen vom Park- und Heimatfest, einer Feier in der katholischen Kirche, Schulanfang, Fußballspiel und Boxwettkampf.“

Streifen soll ab 2020 zu haben sein

Derzeit werde das Material bei einer Fachfirma in Bayern aufgearbeitet, sodass es auf DVD gepresst werden kann. Der Stadtchronist ist sicher, dass der neue rund 23 Minuten lange Streifen auf großes Interesse stößt: „Die Bad Dübener werden begeistert sein.“ So mancher werde sich oder Verwandte oder Bekannte wieder erkennen.

Von Kathrin Kabelitz