Dübener Kirchen-Förderverein: Neue Website und 2020 ist Bernd-Lutz Lange zu Gast

Bad Düben

Es gibt Neuigkeiten beim Förderverein Sankt Nikolai: Seit einigen Wochen ist der Verein, der die evangelische Kirchengemeinde der Kurstadt unterstützt, mit einer eigenen Website im Internet präsent. Mit moderner Kacheloptik und klaren Botschaften der Vorstandsmitglieder wird nun auch auf dieser Plattform um Spenden geworben.

Hier geht’s zur Webseite des Vereins.

Jahreshauptversammlung am 3. Dezember

„Wir haben uns mit der Internetseite die nötige Zeit genommen – und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, ist Fördervereins-Vorsitzender Christian Melzer zufrieden. So wird kurz und präzise die Aufgabe des Vereins erklärt und um Unterstützung geworben. Auch die Spendenakquise wird verständlich und transparent erklärt. Im ersten Jahr der Gründung waren ab Mitte 2018 innerhalb weniger Wochen rund 13 000 Euro auf dem Konto eingegangen. Den neuen Stand werden Mitglieder und Interessierte bei der Jahreshauptversammlung am 3. Dezember um 19 Uhr im Lutherhaus erfahren.

Quelle: Olaf Majer. Der Vorstand des Dübener Kirchen-Fördervereins – hier kurz nach ihrer Wahl im Januar 2018: Vorsitzender Christian Melzer, Peter Sambale, Britta Abicht, Simone Ohrisch, Thomas Frenkel und Holger Voigt (v.r.)

Authausen und Düben teilen sich Pfarrer Ohle

Das erklärte Ziel bleibt weiterhin, eine ganze Pfarrstelle für Bad Düben zu sichern. Derzeit ist mit Pfarrer Andreas Ohle zwar wieder ein Gemeindepfarrer vor Ort. Aber die Dübener teilen ihn sich mit der Kirchgemeinde Authausen. Diese Regelung soll nun die nächsten fünf Jahre halten: Im November 2018 und Januar 2019 gab es die offiziellen Amtseinführungen Ohles in Authausen und Bad Düben.

In Bad Düben angekommen: Pfarrer Andreas Ohle, hier beim Dübener Neujahrsempfang im Januar 2019. Quelle: Wolfgang Sens

Inzwischen haben sich beide Gemeinden ganz gut mit der Situation arrangiert. Am Ostersonntag gab es am Dübener Gesundbrunnen sogar den ersten geglückten Versuch, gemeinsam einen Festgottesdienst zu feiern. Dennoch bleibt die Lage auf lange Sicht weiter unbefriedigend: Denn nach wie vor sieht der 2016 beschlossene Stellenplan des Kirchenkreises nur eine halbe Pfarrstelle für die Kirchgemeinde Bad Düben und das Kirchspiel Tiefensee vor.

Doppellösung gut, aber nur Zeitgewinn

Daher halten viele in der Kurstadtgemeinde die „Doppellösung“ mit Pfarrer Ohle in Düben und Authausen zwar für eine gute Fügung. Die aber letztlich nur einen Zeitgewinn bringt. So sieht der Förderverein nach wie vor seine Aufgabe darin, das nötige Geld zur Co-Finanzierung einer ganzen Pfarrstelle durch Spenden anzusparen.

Vorstandsmitglied Holger Voigt erklärt es so: „Ohne Pfarrer vor Ort ist es auf Dauer nicht möglich, die vielfältigen und komplexen Aufgaben der Kirche am Menschen wahrzunehmen.“ Und Thomas Frenkel ergänzt: Ziel müsse es sein, dass neben dem sonntäglichen Gottesdienst neue Kreise entstehen oder wachsen können. Er wünsche sich eine attraktive Jugendarbeit oder einen Seelsorger mit Zeit für Hausbesuche. „Das alles kann ein „halber“ Pfarrer nicht leisten.“

Kabarettist Bernd-Lutz Lange sagt Auftritt in Bad Düben zu

Prominente Unterstützung bekommt der Förderverein im nächsten Jahr. Der bekannte Leipziger Kabarettist und Buchautor Bernd-Lutz Lange hat zugesagt, am 28. August 2020 für eine Veranstaltung nach Bad Düben zu kommen. Die Einnahmen seines Auftritts sollen dann dem Dübener Förderverein zugute kommen.

Gern gesehener Gast: Der Kabarettist Bernd-Lutz Lange, hier bei einem Auftritt in der LVZ-Autorenarena im März diesen Jahres – moderiert von Redakteurin Kerstin Decker-Herzberg. Quelle: Andre Kempner

Einen Unterstützer im Geiste haben die Bad Dübener in jedem Fall in dem Leipziger Original. So sagte Lange mal bei der Präsentation seines Buches „Das gabs früher nicht“ im LVZ-Interview: „Wir müssen schon aufpassen, dass in der Zukunft nicht die Dinge mehr kommunizieren als die Menschen.“ Könnte es also mit der Dübener Pfarrstelle klappen? Der Kabarettist antwortet auf derlei knifflige Fragen gern mit seinem typischen Schelmenhumor: „Man wird ja noch mal bissl träumen dürfen.“

Von Olaf Majer