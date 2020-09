Authausen

Zum Finale der 2020er-Kurkonzerte in Bad Dübenspielten am Sonntagnachmittag die Authausener Blasmusikanten an der Obermühle in Bad Düben auf. Die Musiker aus dem Laußiger Ortsteil waren kurzfristig eingesprungen, weil der ursprünglich angekündigte Akteur – der Original Saaletaler – erkrankt war. Etwa 250 Besucher verfolgten das Konzert bei sommerlichen Temperaturen.

Nicht alle Termine konnten stattfinden

Trotz der Corona-Pandemie konnten drei der ursprünglich fünf geplanten Termine in diesem Jahr durchgeführt werden. Bereits jetzt plant die Kurstadt, unter deren Regie die Veranstaltungen seit einigen Jahren stattfinden, gemeinsam mit dem Museumsdorfverein Dübener Heide die neue Kurkonzertreihe im nächsten Jahr. Die soll es von Mai bis August wieder an der Obermühle geben.

Von Steffen Brost