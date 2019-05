Bad Düben

„Wie lieblich ist der Maien“. Wer’s glaubt wird selig. Stimmt, an diesem nasskalten Mai-Sonnabend waren Glaubende im Vorteil. Denn wer sich auf das österliche Programm der Dübener Kurrende einließ, wurde beseelt. Zumindest konnte es einem warm ums Herz werden.

Nach ihrem Auswärtsspiel kurz vor Ostern in der Leipziger Lukaskirche waren die Dübener Sänger wieder zuhause in ihrem „Wohnzimmer“, der katholischen Kirche in der Ritterstraße. Und sehr vertraut war auch das Gesicht am Dirigentenpult: Altkantor Lothar Jakob übernahm zum zweiten Mal die Leitung eines Kurrende-Konzerts in diesem Jahr. Der Grund ist ein besonders schöner und wurde erstmals offiziell genannt: Kantorin Elisabeth Neumann erwartet ein Kind und darf sich daher etwas schonen.

Und das kann sie auch mit ruhigem Gewissen. Denn ihre Kurrendaner sind Profis. Nach den Glanzlichtern aus der Weihnachtszeit sind sie auch mit ihrem Passions- und Osterprogramm meist glänzend unterwegs. An diesem Sonnabend wurde zudem viel gejubelt: Mit „Jubilate“ von Laszlo Halmos zum Beispiel. Oder dem „Jauchzet, lobet“ von Bach. Fastenzeit ade, es darf wieder aus den Vollen geschöpft werden.

Das gilt auch für die Nachwuchsarbeit: Gleich acht neue Kurrendaner feierten Konzertpremiere. Zwei weitere waren durch Krankheit verhindert. Vor allem das enge Band zwischen Chor und Evangelischem Schulzentrum trägt erneut Früchte. Aus der 4. Klasse des ESZ verstärken Simon Gebel, Nele Haberland, Johann Jacob, Frieda Kühlhorn, Justus Lauter, Hannah Prophet, Tillman Trepte und Klara Tönjes die Kurrende.

Dass es trotzdem immer einen guten Hirten braucht, der die Herde zusammenhält, zeigte nicht nur Kantor Jakob, der aus seinem Ruhestand wieder in den quirligen Probealltag mit den Kindern und Jugendlichen zurückgekehrt ist. Pfarrer Michael Poschlod wies im Wort zum Tag sehr anschaulich darauf hin und schloss mit der einprägsamen Formel: Im Himmel gibts viel Gewimmel.

Damit nichts aus dem Ruder läuft, schloss der Chor das Ostersingen besinnlich. „Bewahre uns Gott“ in der Bearbeitung von Eugen Eckert war spürbar das schwerste Stück des Abends. Das schönste war dann wohl der Abendgruß „Komm, gute Nacht“ von Hermann J. Settelmeyer. Damit konnte dann wirklich jeder Zuhörer durch den nasskalten Regenabend mitten im Mai heimkehren. Die wärmende Kurrende-Musik war Wegbegleiter für mehr als diese Nacht.

Von Olaf Majer