Bad Düben

„Endlich wieder!“ Es war der am meisten gehörte Satz, der an diesem Samstagabend an der Dübener Obermühle fiel. Der Grund: Die Kurrende trat nach langer Corona-Pause endlich wieder auf. Das erste Abendsingen nach einer gefühlten Ewigkeit: Seit dem Dreikönigssingen im Januar gab es in diesem Jahr keinen weiteren öffentlichen Auftritt des Chors. Mehrere große Konzerte fielen dem Veranstaltungsverbot zum Opfer, die Chorfahrt an die Ostsee soll erst 2021 nachgeholt werden.

Das Abendsingen an diesem lauen Septemberabend war denn auch aus mehreren Gründen ein ganz besonderes Ereignis. Zunächst hielt das Wetter – eine Regenvariante hätte es nicht gegeben. Zudem gab es ein lang erwartetes Comeback: Nach ihrem Babyjahr stand erstmals wieder Kantorin Elisabeth Neumann am Pult. Das Programm, was noch ihr „Vertreter“ Jan-Christoph Weige in den ersten Sommer-Proben im Pfarrgarten einstudiert hatte, war ebenfalls ein Novum: John Rutter in ganz vielen Varianten. Soviel verschiedene Werke des „modernen Bachs“ hatte die Kurrende am Stück noch nie aufgeführt. Dazu kam die ungewohnte Chorformation: Die Sängerinnen und Sänger standen weitgefächert im Mühlenhof: Sicherheitsabstand muss sein in diesen verrückten Corona-Zeiten.

„Dankbare Herzen“ bei Sängern und Zuhörern

„Give us thankful hearts“ – Gib uns dankbare Herzen, so war das Abendsingen überschrieben. Es hätte kein passenderes Motto geben können. Dankbar war nicht nur der Chor, endlich wieder singen zu können – auch die Dübener hatten ein dreiviertel Jahr diese Musik so sehr vermisst. So war der Kurrende-Auftritt zwar diesmal ein Singen auf Abstand – aber er ging vielen Zuhörern sehr nahe.

Eigentlich gehören John Rutters geistige Chorwerke ja in eine Kirche, hatte Vereinschef Ralf Hönemann im Vorfeld gesagt. Die Kurrende schien ihm an diesem Abend zu antworten: Wenn Kirche nicht geht, dann schafft unsere Musik eben eine. Spirituell, emotional, manchmal auch genial: Die Kurrende verschob mit Rutters Musik Grenzen, die Obermühle schien zu einer Klosteranlage mit mönchsartigen Gesängen zu werden. Dazu passend: Die Begleitung von Eilenburgs Kantorin Lena Ruddies an der Truhenorgel und Pfarrer Ohles Worte zum Tag.

Neue Chorordnung sorgte für ungewohntes Klangbild

Die aufgelöste Chorordnung schuf zudem ein neues, ungewohntes Klangbild: Stimmen traten einzeln hervor und fügten sich erst in den hinteren Zuhörerreihen wieder zu einem Ganzen. Sehr zart, fast zerbrechlich erklang Rutters „God be in my head“ oder der Antwortgesang „Look at the world“. Konzentriert der schwierige Hymnus „Ubi Caritas“, an dem in den Proben bis zuletzt hart gekämpft wurde. Fast trotzig dagegen die Motette „Earth song“ von Frank Ticheli mit dem wunderbaren Vers: „Durch Finsternis, Schmerzen und Zwietracht werde ich singen, werde ich sein, leben, sehen.“ Und schließlich der versöhnende Choral „Komm, Herr segne uns“ von Dieter Trautwein.

Wann gibt es die nächsten Konzerte?

Ein Segenswunsch, der an diesem Abend im Mühlengrund erhört wurde. Die Kurrende ist zurück, allein das schon ein Grund für ein befreiendes „Halleluja“. Wie es weitergeht, steht noch ein wenig in den Sternen über der Kurstadt. An einem Konzept für Proben und Auftritte – vielleicht auch in kleineren Formationen – werde intensiv gearbeitet, heißt es aus dem Verein. Zum nächsten Konzert lud Kantorin Neumann jedenfalls schon mal ein. Nur das Wann und Wie musste sie an diesem Abend noch offen lassen.

Von Olaf Majer