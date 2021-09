Dübener Kurrende singt von der Liebe

Bad Düben

Anfang Juli sangen und spielten Bad Dübener Kurrende und Posaunenchor an der Obermühle zum kleinen Sommerkonzert. Nun, zum Ausklang der warmen Jahreszeit, geben die Sängerinnen und Sänger um Kantorin Elisabeth Neumann am Samstag um 18 Uhr das eigentliche Sommerkonzert, das bei schönem Wetter wieder im Museumsdorf an der Parkstraße und bei Regen in der Stadtkirche stattfindet.

Die Liebe in all ihren Facetten

Verheißungsvoll der Titel: „Liebe ist beinahe absurd“. Worum es geht? Natürlich um die Liebe in all ihren Facetten. Anfangs sei es ihr schwer gefallen, eine Auswahl aus dem großen Repertoire an Liedern und Stücken zu treffen, gesteht Elisabeth Neumann. „Irgendwann hab ich mich entschieden und je näher das Konzert rückt, desto mehr Lieder finde ich, die noch dazu gehören könnten.“ Das Wichtigste für die Zuhörer aber ist – die Kantorin hat in der bunten Welt der Liebeslieder das Passende gefunden. Und so singen und spielen Kurrende und Bläser und beschreiben die faszinierenden, glücklichen, sehnsuchtsvollen, mystischen, erotischen und traurigen aber auch dramatischen Seiten der Liebe. Von Klassik bis Schnulze ist alles dabei: „Es gibt nicht nur die fröhlichen Lieder, sondern auch die, wo die Liebe vielleicht gar nicht so eindeutig ist oder von beiden Seiten kommt.“ Ein Liebe-voller Abend ist garantiert.

Eintrittskarten zu sieben Euro (ermäßigt fünf) sind bis Samstag beim BlumenGeist und an der Abendkasse erhältlich. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen mit Abstand und medizinischer Atemmaske am Einlass und am Imbiss/Getränkeausschank.

