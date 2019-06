Bad Düben

Das Bad Dübener Landschaftsmuseum wird aller Voraussicht nach bis Ende 2020 geschlossen bleiben. Der Antrag zur Verlängerung der Hochwassergelder der Flut 2013 über den eigentlich als Frist gesetzten 30. Juni hinaus bis Mitte nächsten Jahres ist gestellt, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). „Treffen mussten wir diese Entscheidung, weil wir anders als geplant massiv in die Gebäude-Substanz eingreifen mussten, Fußböden wurden entfernt, Wände teilweise geöffnet, Stahlträger, die mal eingesetzt wurden, auf Sinnhaftigkeit geprüft“, so Münster.

Zahlreiche zusätzliche Arbeiten nötig

Wegen des in diesem Umfang nicht so zu erwartenden Eingriffs in die Bausubstanz müssen nun auch die Elektroleitungen komplett erneuert werden. Erschwerend hinzu kommt, dass die statische Sicherung des Amtshauses zudem nicht nach dem ursprünglichen Konzept erfolgen konnte, weil das Haus nicht nur im Norden, sondern grundsätzlich keine Gründung hat. Für eine dauerhafte Stabilität müssen nun sämtliche Decken entfernt und mit Stahl und Holz versteift werden.

Sicherung des Burgberges dauert länger

Schon die 2017 gestartete Sicherung des Burgberges dauert ein halbes Jahr länger als gedacht. Mittels spezieller Niederdruckinjektionen wurden 300 Kubikmeter Spezialbeton in verschiedenen Zusammensetzungen ins Unterreich eingebracht, die dazu dienen, den vom Hochwasser geschädigten Baugrund stabil und tragfähig zu machen. „Bis Februar/März 2018 sollte das gehen“, so Markus Krisch vom Bauamt. Aber: Der poröse Berg schluckte zum einen mehr Beton und dann auch noch an Stellen, die dafür gar nicht vorgesehen waren. Letztlich ist es die doppelte Menge an stabilisierendem Gemisch, das verpresst wurde. Erst seit Januar wird nun auch im Gebäude gebaut.

Parallel zu den Sicherungsarbeiten geht es auch um die Barrierefreiheit. Vom Foyer aus soll künftig ein Fahrstuhl bis ins Dachgeschoss fahren. „In allen Etagen wird das Fußboden-Niveau angeglichen, sind die Räume schwellenlos erreichbar, die Türen werden verbreitet“, sagt Markus Krisch.

Von Kathrin Kabelitz