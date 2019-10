Dübener Natursportbad: Zum Auftakt gleich ein Super-Jahr

Bad Düben

Noch ist die erste Saison im neuen Natursportbad in Bad Düben nicht detailliert ausgewertet. Das wollen Stadt als Eigentümer und Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide als Betreiber Anfang November tun, wie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) am Donnerstag den Stadtrat informierte. Eigentlich ging es da um einen Beschluss, den der Stadtrat hinsichtlich der 70 000 Euro aus dem „Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes in Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020“ zu fassen hatte. Eine Formsache. Einmütig hatte sich der Rat zuvor längst dazu bekannt: Die Mittel fließen ins Bad – und damit in die Erfolgsgeschichte der Kurstadt im Jahre 2019.

Jahresziel war schon nach wenigen Wochen erreicht

Schon jetzt zeichnet sich ab: Die vor dem Start gesetzten Erwartungen werden weit übertroffen. Auf knappe 80 000 Euro belaufen sich die Einnahmen aus Bad und Camp. Das sei deutlich besser als gedacht, bedeute aufgrund der enormen Ausgaben im ersten Jahr dennoch, dass es ein „Batzen Geld ist, der als Zuschuss auszuweisen ist“, so Münster. Mehr als 21 500 Eintritte ins Bad wurden verzeichnet – bei 9000, die die Stadt als grobe Marke fürs erste Jahr benannt hatte. Die waren nach rund fünf Wochen erreicht. Mitte September steuerte die Zahl der Übernachtungen im Camp auf die 900 zu. Ole Hartjen, Geschäftsführer der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide, zeigte sich zuletzt optimistisch, dass eine vierstellige Marke erreicht werden könne.

Übernachtungen im Camp werden schon jetzt wieder fleißig gebucht

Während der Badebetrieb seit 26. September beendet ist, kann, wer will, bis 2. November in den Fässern übernachten. Genutzt werden kann jetzt der Kamin in der Gemeinschaftsküche. In drei Wochen kehrt Winterruhe auf dem Areal in der Hammermühle ein. Die neue Saison startet am 1. Mai, ab 9. April kann im Camp übernachtet werden. Mitte September lagen bereits 842 Vorbuchungen vor.

Wenn sich Stadt und Betreiber zur Auswerterunde treffen, geht es nicht nur darum, nach dem Super-Sommer den Erfolg auszukosten. Bleiben Tarife, Preise, Saison- und Familienkarten sowie Öffnungszeiten so bestehen, muss nachjustiert werden? Inwieweit ist es möglich, einen Zutritt außerhalb der Zeiten für Beachvolleyball oder Frühschwimmer zu ermöglichen? Was ja nicht nur Fragen nach der Haftung mit sich bringt. Auch der Reinigungsbedarf ist enorm, nimmt täglich rund vier Stunden in Anspruch. Die Frage nach einer Bad-Öffnung im September steht. Ole Hartjen hatte von entsprechenden Überlegungen zur Sitzung vor drei Wochen gesprochen. Zu Tarif- und Preisfragen wird sich der Stadtrat kurzfristig verständigen. Ansinnen ist, Familien- und Saisonkarten pünktlich zum Weihnachtsgeschäft anzubieten.

Sicherheitsprobleme müssen gelöst werden

„Wir sind super zufrieden“, sagt Astrid Münster (FWG). Es gäbe aber Optimierungsbedarf. So bei Großveranstaltungen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass eine Schankanlage nicht ausreicht. Verschwiegen werden könne zudem nicht, dass es Sicherheitsprobleme gab. Die freie Durchfahrt für die Feuerwehr war nicht gewährleistet, die Radabstellplätze waren nicht sicher. Eine Videoüberwachung sei angedacht. Die Ableitung des Regenwassers muss überdacht werden – bei Starkregen sammelt sich Wasser an der tiefsten Stelle und damit im Bereich des Kiosks an.

Von Kathrin Kabelitz