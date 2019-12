Dübener Wehr: 2019 schon fast hundertmal ausgerückt

Bad Düben

Insgesamt 97-mal mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben in diesem Jahr bisher ausrücken. Das war etwas weniger als im Vorjahr, da gab es 124 Alarmierungen. 35 der diesjährigen Einsätze waren Brände. „Die Trockenheit hat uns wieder über das ganze Jahr begleitet. Denn immerhin mussten wir 20-mal zu Wald- und Flächenbränden ausrücken“, so Feuerwehr-Pressesprecher Tobias Volkmann.

Zunehmend muss Feuerwehr bei Notlagen Türen öffnen

An technischen Hilfeleistungen gab es 36 Einsätze. Davon zehnmal ABC-Einsätze wie Ölspuren oder ein umgekippter Sattelzug zwischen Bad Düben und Pristäblich. Als besorgniserregend schätzt Volkmann die rund 15 Türöffnungen ein, wo meistens hilflose Personen vorgefunden wurden, die nicht mehr in der Lage waren, sich selber zu helfen. „Die Zahl hat gegenüber den Vorjahren deutlich zugenommen. In einem Fall kamen die Rettungskräfte auch zu spät“, berichtet er.

Das waren die größten Einsätze

Des Weiteren gab es fünf Fehlalarmierungen sowie fünf Einläufe von Brandmeldeanlagen und zwei sonstige Alarmierungen, als im Rahmen eines großen Sturmes die Bad Dübener Landfunkstellen besetzt werden mussten. Zu den größten Einätzen zählten in diesem Jahr der Werkstattbrand im Dezember bei Görschlitz, der Brand eines Nebengebäudes in der Schmiedeberger Straße, die Unterstützung bei einem Brand im Gewerbehof Badrina sowie ein 30 Hektar großer Feldbrand bei Krostitz.

Deutliche Modernisierung

„2019 war auch ein Jahr, wo wir unsere Feuerwehr wieder deutlich modernisieren konnten“, resümiert Volkmann. So erhielt die Wehr ein neues Rettungsboot aus Aluminium für Einsätze auf der Mulde, das speziell für Hochwasser ausgerüstet ist. Die Feuerwehrleute haben einen Kommandowagen bekommen, eine Wärmebildkamera und bis zum Jahresende folgt noch ein großes Notfallaggregat für einen sogenannten Blackout. „Im Ernstfall wären wir damit in der Lage, unser Gerätehaus funktionstüchtig halten“, erklärt der Pressesprecher. 2020 soll es mit der Modernisierung der Wehr weitergehen. So ist zum Beispiel die Anschaffung eines Mannschafts-Transporwagens geplant. Außerdem kommt ein neues Hilfeleistungs-Löschfahrzeug. Beides sind Ersatzbeschaffungen für die in die Jahre gekommenen Fahrzeuge im Gerätehaus.

Jubiläumsfest gefeiert

Vor allem die 150-Jahr-Feier mit Gerätehausfest und Tag der offenen Tür der Wehr wurde ausgiebig begangen und stand im Mittelpunkt des Jahres. Dazu kamen die traditionellen Veranstaltungen wie Winterfeuer und das Adventglühen im Dezember. Aktuell hat die Feuerwehr 50 Kameraden in der Einsatzabteilung, 38 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr und 30 Alterskameraden.

„Wir sind allesamt sehr gut aufgestellt und hoffen auf nicht so viele Einsätze im kommenden Jahr. Und wenn doch, stehen wir rund um die Uhr für die Menschen unserer Stadt und der Region bereit“, betont Volkmann.

Von Steffen Brost