Dübener Wehr: 2020 weniger Einsätze als im Jahr zuvor

Bad Düben

Bis Donnerstag hatte die Bad Dübener Feuerwehr im neuen Jahr bereits sechs Einsätze. Im gesamten Jahr 2020 waren es 66 – deutlich weniger als 2019, als es für die Dübener Feuerwehrleute 100 Mal Alarm gab. „Es waren rund ein Drittel weniger als 2019. Keine Ahnung warum. Vielleicht war es auch Corona geschuldet“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann.

Zur Galerie Hier gibt es einen Rückblick in Bildern auf das Jahr 2020 bei der Bad Dübener Feuerwehr.

Wegen Corona musste viel ausfallen

Die Pandemie hat die Kameraden sehr beschäftigt und getroffen. Bis auf das traditionelle Winterfeuer im Januar ist 2020 alles nahezu komplett ausgefallen – es gab kein Gerätehausfest, keine Kinderveranstaltungen, Jahreshauptversammlung und vieles mehr. „Auch die wöchentlichen Dienste haben wir drastisch reduziert oder teilweise komplett abgesagt, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Nur die Wochenendschulung im September konnte stattfinden. Die haben wir auf einen Tag zusammengekürzt“, erzählt Volkmann.

Neue Konzepte wegen Corona

Aktuell zählt die Bad Dübener Wehr 52 aktive Kameraden. Trotz der Pandemie sind alle einsatzbereit und im Falle einer Alarmierung schnell vor Ort. „Wegen Corona haben wir auch neue Konzepte erstellt und rücken nicht mehr mit übervollen Fahrzeugen zu Einsätzen“, erklärt Volkmann. Normalerweise sitzen auf den Löschfahrzeugen, je nach Ausstattung, zwei bis sechs Leute. Seit der zweiten Welle seien die Kameraden mehr verteilt und es würden dadurch mehr Fahrzeuge zum Einsatz kommen. „Es wäre schlimmer, wenn der Virus in die Reihen der Feuerwehrleute gerät und wir dadurch nicht mehr einsatzbereit wären. Deswegen tragen wir auf dem Weg zum Einsatz und wieder zurück immer einen Mund-Nasenschutz“, so der Feuerwehrsprecher.

Große Einsätze im Vorjahr

Zu den größten Einsätzen im Vorjahr zählte ein Waldbrand in Beilrode. Dort brannten rund 40 Hektar Wald, über 200 Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern löschten über mehrere Tage. Auch zwei Lkw-Brände im Februar und März in Bad Düben sorgten für Aufregung. Unbekannte Täter hatten Sattelzugmaschinen auf dem Parkplatz von Kik in der Schmiedeberger Straße angezündet. Tragisch war ein Einsatz im September im Kieswerk Laußig, wo eine Person ums Leben kam.

Auch positive Höhepunkte

Trotz Corona sorgte das zurückliegende Jahr auch für ein paar Höhepunkte. So übergab Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) im Juli den Fördermittelbescheid für ein neues Löschfahrzeug, was 2022 geliefert werden soll. Im November stand der neue Mannschaftstransportwagen für die Kameraden vor der Tür. „Unterm Strich war es ein relativ ruhiges Jahr im Verhältnis zu den Vorjahren. Jetzt hoffen wir, dass 2021 in Sachen Veranstaltungen wieder besser wird. Wir planen auch wieder ein Gerätehausfest, Wochenendschulung und einiges andere mehr“, blickt Volkmann hoffnungsvoll voraus.

Von Steffen Brost