Bad Düben

Eine halbe Million Euro will die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Bad Düben in diesem Jahr in die Sanierung, Modernisierung und Erhaltung ihrer Wohnungen in der Kurstadt und den Stadtteilen stecken. Aktuell ist das Unternehmen im Besitz von 620 Wohnungseinheiten in der Kurstadt – 60 Prozent im Mehrgeschosswohnungsbau und 40 Prozent in kleineren Wohngebieten. Dazu kommen noch 547 Wohnungseinheiten in Fremdverwaltung, vorwiegend in Laußig. Der Leerstand beträgt aktuell 15 Prozent.

Bettina Czerwonatis, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Im Vordergrund stehen bei den geplanten Investitionen die Sanierung des vorhandenen Bestandes. „Bei Auszug von Mietern werden die Wohnungen auf einen modernen Standard gebracht. Aber wir haben auch einen Blick auf altersgerechtes Wohnen, bauen zum Beispiel im Rahmen einer Modernisierung gleich bodengleiche Duschen im Bad ein“, sagte Geschäftsführerin Bettina Czerwonatis und sprach damit gleichzeitig ein aktuelles Thema in der Kurstadt an.

Denn geht es nach einem Antrag der Fraktion SPD/Bürgerkreis im Stadtrat, soll es perspektivisch mehr senioren-, rollstuhlgerechte und barrierefreie Wohnungen für Ältere in der Stadt geben. Konkret sollen die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft bis 2023 darauf hinwirken, dass 15 Prozent der Wohnungen als seniorengerecht, 10 Prozent als barrierefrei und 5 Prozent als rollstuhlgerecht umgebaut und vorgehalten werden.

Geschäftsführerin geht nicht in allen Punkten mit

Doch WBG-Geschäftsführerin Bettina Czerwonatis kann da nicht in allen Punkten mitgehen. „Wir sind kein privates Unternehmen. Haben noch mit Altschulden zu kämpfen. Fördermittel gibt es für unsere Investitionen aktuell keine. Das müssen wir alles selber stemmen“, so Czerwonatis. Die Geschäftsführerin hatte sofort einige Zahlen parat. Der Umbau von zwei Wohnungseinheiten in eine rollstuhlgerechte Unterkunft samt Treppenlift kostet rund 75 000 Euro. Die Versorgung nur eines Treppenaufganges in einem Mehrgeschosser mit einem Fahrstuhl schlägt mit rund 150 000 Euro zu Buche. Die müssen durch die Erhöhung der Miete von zwei Euro pro Quadratmeter wieder auf den Mieter umgelegt werden.

Auf dieser umzäunten Fläche im Neumark 14 will die Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben in den nächsten fünf Jahren ein Mehrfamilienhaus mit 18 altersgerechten Wohnungen bauen. Quelle: Steffen Brost

18 altersgerechte Wohnungen sind geplant

Aber Czerwonatis blickt auch in die Zukunft. Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise im Neumark 14 ein marodes Mehrfamilienhaus abgerissen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll hier ein neues Wohnhaus mit 18 altersgerechten Wohnungen entstehen. Doch aktuell habe man auch mit der in die Tage gekommenen Technik der Mehrgeschosswohnungen zu kämpfen. „Die Thermen in den Bädern sind teilweise 25 Jahre alt. Die müssen auch mal ausgewechselt werden. Zudem müssen in den Mehrgeschossbauten Elektrostränge und Sanitärleitungen erneuert werden“, sagte die Geschäftsführerin weiter.

Derzeit bereite man wieder die alljährliche Blumenaktion vor. Über 1400 Pflanzen stellt das Unternehmen seinen Mietern zur Verfügung. Die können sie sich abholen und damit ihre Balkone und Vorgärten der Wohnhäuser verschönern.

Von Steffen Brost