Es muss doch wieder losgehen, wenn auch Stück für Stück. Das sagt der Bad Dübener Gastronom Torsten Rasenberger, der sein Café am Paradeplatz seit Anfang November wegen Corona schließen musste. Nun bietet er wieder einen Außer-Haus-Verkauf an. So lief das erste Wochenende bei Schnee, Frost und Eis.