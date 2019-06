Bad Düben

„In meiner bisherigen Amtszeit gab es kein Projekt, das so kompliziert war“, sagte Astrid Münster (FWG) zu Jahresbeginn mit Blick auf die Sanierung der Ölmühle. Dass sie ein halbes Jahr später diese Aussage relativieren muss, weiß Bad Dübens Bürgermeisterin da noch nicht. Und doch scheint sich die Sanierung von Burgberg und Amtshaus nun ebenso zur Schier-Endlos-Geschichte auszuwachsen.

Wiedereröffnung verschiebt sich

Der Antrag zur Verlängerung der Hochwassergelder der Flut 2013 über den eigentlich als Frist gesetzten 30. Juni musste jetzt bis Mitte 2020 gestellt werden. Heißt: Es wird weiter gebaut. Von einer Wiedereröffnung des Landschaftsmuseums Dübener Heide in diesem Jahr ist längst nicht mehr die Rede. Und auch 2020 werden sich die Türen zum denkmalgeschützten Gebäude für Besucher aller Voraussicht nach nicht öffnen.

Zur Galerie Von einer Wiedereröffnung ist das Landschaftsmuseum Dübener Heide derzeit noch weit entfernt. Im Haus laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten

Massiver Eingriff in die Gebäude-Substanz vonnöten

„Treffen mussten wir diese Entscheidung, weil wir anders als geplant massiv in die Gebäude-Substanz eingreifen mussten, Fußböden wurden entfernt, Wände und Decken teilweise geöffnet“, so Münster. Wegen des so nicht zu erwartenden Ausmaßes müssen nun auch Elektroleitungen komplett erneuert werden. Komplizierte Stahlbau- und Zimmererarbeiten seien vonnöten, ein Statiker müsse ständig das Zusammenführen von alter und neuer Bausubstanz überwachen. Zumindest finanziell liegen die bei rund zwei Millionen Euro Gesamt-Kosten veranschlagten Arbeiten im Plan, auch wenn die Elektroarbeiten zusätzlich 50 000 Euro kosten.

Zur Galerie Von einer Wiedereröffnung ist das Landschaftsmuseum Dübener Heide derzeit noch weit entfernt. Im Haus laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten

Haus hat keine Gründung – das führt zu Problemen

Der Blick ins Innere des Amtshauses lässt erahnen, worum es geht. Markus Krisch vom Bauamt zeigt im einstigen Sonderausstellungs-, der künftig zum Mehrzweckraum wird, in Richtung Decke. Ein Wust an Balken, Holzeinbauten und Stahlträgern ist da zu sehen. Vor allem die Decke zwischen mittlerer und oberer Etage stellt sich als neuralgischer Punkt heraus, der Auswirkungen auf die Stabilität des Gebäudes hat. Erschwerend kommt hinzu, dass die statische Sicherung nicht nach dem ursprünglichen Konzept erfolgen konnte, weil das Haus nicht nur im Norden, sondern grundsätzlich keine Gründung hat. Für eine dauerhafte Stabilität müssen nun sämtliche Decken entfernt und mit Stahl und Holz versteift werden. „Wir wissen aber nicht zu 100 Prozent, wie es hinter den Decken aussieht, können also immer nur auf den aktuellen Zustand reagieren. Jedes Mal neu und anders“, so Markus Krisch.

Laut Konzept sollen die tragenden Elemente statisch so verbunden werden, dass sie eine Einheit bilden und das Gesamtkonstrukt samt Außen- und Innenwände statisch sichern. Dafür müssen Deckenbalken ersetzt werden, die eigentlich soweit ertüchtigt werden sollten, dass sie an ihrem Platz bleiben könnten. „Das hat aber nicht geklappt.“

Sicherung der Burgberges dauert ein halbes Jahr länger

Das Projekt ist von Beginn an nicht vom Glück begleitet. 2017 hat die Sicherung des Burgberges begonnen. Mittels Niederdruckinjektionen wurden 300 Kubikmeter Spezialbeton in verschiedenen Zusammensetzungen ins Unterreich eingebracht, die dazu dienen, den vom Hochwasser geschädigten Baugrund stabil und tragfähig zu machen. „Bis Februar/März 2018 sollte das gehen“, so Markus Krisch. Aber: Der Berg ist offenbar von Hohlräumen durchzogen, schluckt mehr Beton und das an Stellen, die niemand für möglich hielt. Letztlich ist es die doppelte Menge an stabilisierendem Gemisch, das verpresst wurde. All das dauert fast ein halbes Jahr länger. Erst seit Januar wird nun im Gebäude gebaut.

Parallel zu den Sicherungsarbeiten geht es um die Barrierefreiheit. Vom Foyer aus soll künftig ein Fahrstuhl bis ins Dachgeschoss fahren. „In allen Etagen wird das Fußboden-Niveau angeglichen, sind die Räume schwellenlos erreichbar, die Türen werden verbreitert“, sagt Markus Krisch.

Haus wird komplett barrierefrei

Schloss, Rathaus, Schauwerkstätten und jetzt die Burg – es sei schön, sagt Astrid Münster, dass Bad Düben diese Zeugnisse kultureller Geschichte habe und erhalte – aber es sei finanziell wie inhaltlich ein enormer Kraftakt. Der Stadtrat hat sich vor einiger Zeit im Amtshaus umgesehen. „Wir haben vereinbart, dass wir uns mit Bauleiter und Statiker im September verständigen und die Baumaßnahme detailliert besprechen und uns darauf aufbauend bis spätestens November inhaltlich abstimmen, um abklären zu können, wohin es gehen soll.“

Dauerausstellung wird neu konzipiert

Wie die neue Dauerausstellung aussehen soll, ist bereits in einem Konzept verankert, das Thomas Ebersbach von der Leipziger Firma Exposition Ebersbach.Museologie.Ausstellungsgestaltung im Dezember 2017 im Stadtrat vorgestellt hat. Nun bestehen für ihn und Museums-Leiterin Yvette Steuer Herausforderung und Kunst darin, was zu Papier gebracht wurde, ästhetisch, anspruchsvoll, informierend, unterhaltend umzusetzen – kurz, ein Drehbuch zu schreiben, das die gesellschaftlichen Veränderungen der Stadt widerspiegelt.

Es geht zum einen darum, wie die Historie dargestellt wird – als Geschichte, mit einer Hörstation, digital oder wie auch immer. Zudem ist noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten. Bisher habe die Ausstellung nach Napoleon um 1850 herum kaum noch Bezüge zur Stadt vermittelt, vielleicht noch teilweise in der Kurgeschichte, Militärgeschichte war dagegen nur angerissen. „Wir haben einen Bereich von rund 200 Jahren, die bisher kaum vorkamen“, so Astrid Münster.

Von Kathrin Kabelitz