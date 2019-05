Bad Düben

23 Grad und ein Sonne-Wolken-Mix – sollten die Prognosen der Wetterexperten so eintreffen, dürften die Bedingungen für die am Freitag anstehende Eröffnung des Natursportbades mit Camp in Bad Düben bestens sein. Ab 14 Uhr heißt es: Becken und Rutsche frei. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei.

Umbau kostete rund 2,5 Millionen Euro

Mit dem Anbaden der ersten Gäste startet das Freibad im Stadtteil Hammermühle in eine neue Ära. Seit September 2017 war das Bad geschlossen, seitdem liefen Umbauarbeiten. Rund 2,5 Millionen Euro wurden investiert. Die Kurstädter konnten dabei vom Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ profitieren.

Sanierung war lange undenkbar

Dass dies so gekommen ist, war so selbstverständlich nicht. Jahrelang schien eine dringend notwendige Sanierung des Bades finanziell undenkbar. Das Bekenntnis aller Fraktionen des Stadtrates zum Bad auf Initiative und Antrag der Fraktionen Freie Wählergemeinschaft (FWG) Bad Düben und der Partei Die Linke aber war eindeutig: Das 50 Jahre alte Bad soll erhalten bleiben. Manifestiert wurde dies 2015 mit der Bildung einer überparteilichen Arbeitsgruppe, die die Verwaltung bei der Umsetzung des Riesen-Projektes unterstützte. Auch, was die Akquirierung von Spenden für die neue Breitwellerutsche im Natursportbad betraf.

Spendenkonto für Breitwellenrutsche auf 25 000 Euro angewachsen

Uwe Kulawanski (FWG), selbst aktiv auf Sammelwerbetour, kann aktuell verkünden, dass das Konto auf rund 25 000 Euro angewachsen ist. Zuletzt steuerte die Firma Remmers noch eine Sachspende zu. Zudem wollen die Oberschüler die Hälfte des Erlöses ihres Spendenlaufes bereitstellen. Eine Summe gibt es aber noch nicht. „Wir freuen uns riesig auf diesen Höhepunkt für alle Kinder und Junggebliebenen. Vielen Dank an alle Spender und Unterstützer. Gemeinsam schaffen wir fast alles“, so Kulawinski.

Von ka