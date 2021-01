Dübens Stadtfest fällt aus – Alternativen sind geplant

Bad Düben

Auch dieses Jahr wird es kein Stadtfest in Bad Düben geben. Nach 2020 wurde jetzt auch das diesjährige Fest wegen der Corona-Pandemie abgesagt, das teilten die Organisatoren Reneé Heller und Nico Kricheldorf von der Karambolagegroup sowie Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) jetzt nach einer gemeinsamen Telefonkonferenz mit.

Fest Ende Mai lässt sich nicht realisieren

„Wir haben bei dem Telefonat gemeinsam festgestellt, dass sich ein Stadtfest zum Termin Ende Mai ziemlich unwahrscheinlich darstellt“, so Heller. Solche Feste in diesen Größenordnungen mit so vielen Menschen seien gerade jetzt planerisch schwer zu realisieren. „Deswegen blieb uns nichts anderes möglich, als auch dieses Jahr das Stadtfest abzusagen“, erklärt er.

Sonst laufen jetzt die Vorbereitungen

Die beiden Stadtfestmacher mussten jetzt diese Entscheidung fällen, weil ein so großes Fest nur mit einem gewissen zeitlichen Vorsprung organisiert werden kann. „Im Januar laufen sonst die Vorbereitungen für das Programmheft. Das zu gestalten und die dafür notwendigen Werbeträger, sprich Bad Dübener Gewerbetreibende zu akquirieren, ist in diesem Jahr kaum möglich, da wir mitten im Lockdown mit Geschäftsschließungen und so weiter sind“, erklärt Heller. Es sei bitter, aber eine vernünftige Entscheidung. „Ich hätte niemals gedacht, dass nach der Absage im vergangenen Jahr auch das Stadtfest 2021 Opfer des Coronavirus wird“, gibt er zu.

Bürgermeisterin bedauert Absage

Auch für die Bürgermeisterin war die Absage ein notwendiger Schritt. „Es geht aktuell nicht anders. Wir können mit den aktuellen Infektionszahlen noch kein Stadtfest planen und organisieren. Mir tut das alles auch sehr leid. Denn ich würde liebend gern mal wieder richtig feiern. Aber ich bin überzeugt, dass uns das in diesem Jahr auf jeden Fall noch gelingen wird“, so Münster. Und dafür haben die Organisatoren mit der Stadt jetzt schon einmal die Weichen gestellt.

Dreitägiges Event soll im September steigen

Am 3. Juli soll auf der Burg die Sputnik-Spring-Break-Tour für das jüngere Publikum starten. Am ersten Septemberwochenende plant die Karambolagegroup zusammen mit der Stadt zudem ein dreitägiges Event an gleicher Stelle. „Vom 3. bis 5. September soll es eine Veranstaltung unter dem Motto ‚ Bad Düben...feiert wieder’ geben. An den drei Tagen planen wir verschiedene Bands. Der Freitag ist für das jüngere Publikum, Sonnabend für die Erwachsenen und Sonntag für die Älteren. Eventuell treten auch Chöre auf und ist ein Gottesdienst geplant. Vielleicht geben wir auch Schaustellern die Möglichkeit, ihre Attraktionen aufzubauen. Es ist planerisch noch alles am Anfang. Wir müssen die Veranstaltung jetzt Schritt für Schritt mit Leben füllen“, blickt Heller hoffnungsvoll in die Zukunft.

Im Vorjahr nur 3 Veranstaltungen statt 100

Für 2022 steht dann die Karambolagegroup auch wieder bereit für das nächste Stadtfest. Die vergangenen Monate waren auch für Heller und Kricheldorf veranstaltungstechnisch keine einfachen.

„Wir hatten 2020 insgesamt drei Veranstaltungen von März bis Dezember. Das war alles. Ansonsten sind es weit über 100. Uns geht es wie vielen anderen in dieser Branche. Jetzt können wir nur hoffen, dass es langsam wieder aufwärts geht“, sagt Heller.

Von Steffen Brost