Bad Düben

An der Stadtkirche St. Nikolai in Bad Düben funkelt seit Neuestem eine Messingplakette des Projektes „Landgut Kulturgut 2020“. Klaus-Martin Bresgott vom Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) hat sie angebracht. Die EKD unterstützt Projekte und Initiativen in den neuen Bundesländern, die den ländlichen Raum kulturell beleben. Unter Regie des Berliner Kulturbüros des Rates der EKD läuft das Projekt derzeit in 20 Orten.

Das klar formulierte Ziel: Gleichwertige Lebensbedingungen auf dem Land durch kreative Teilhabe und eine kulturell inspirierende Gemeinschaft zu fördern. Die Projektpartner sind entweder Kirchengemeinden, Schulen oder kulturell aktive Vereine, die mit Kirchengemeinden punktuell zusammenarbeiten. Schon 2019 war das Projekt, das wesentlich durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wird, erfolgreich und hat zahlreiche Initiativen fördern können.

Klaus-Martin Bresgott – der Initiator der Aktion vom Kulturbüro der EKD – zeigt das Projektschild, das nun neben der Kirchentür zu finden ist. Quelle: Andreas Bechert

Evangelisches Schulzentrum ist Projektschule

Als einer der 20 Orte in Ostdeutschland konnte das Projekt „Erlebnisraum St. Nikolai – Schatz- und Geschichtstruhe von Bad Düben“, das Pfarrer Andreas Ohle mit der Kirchengemeinde und dem Evangelischen Schulzentrum vor Ort initiiert, überzeugen. Dabei geht es nicht um kurzfristigen Erfolg, sondern um gute Ideen, die wachsen und die Region lebendig halten. Jetzt gab es die Auftaktaktion zu diesem Projekt in Bad Düben – auf dem Schulhof, der die Evangelische Grundschule und die Stadtkirche verbindet.

Die Kinder der 4. Klasse der Evangelischen Grundschule beim Pflanzen des Projektbaumes. Quelle: Andreas Bechert

Experten von Öko Mehrer helfen beim Pflanzen

Neben den Schülern der vierten Klasse hatten sich dazu einige Besucher eingefunden. Unter ihnen Initiator Bresgott, Pfarrer Ohle, Kantor Norbert Britze sowie Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Mit Hilfe der Kinder pflanzten Christian Mehrer von Öko Service Mehrer und sein Team einen Rotahorn. „Der Baum soll als Zeichen des Werdens und Wachsens angesehen werden“, so erläuterte Klaus-Martin Bresgott den Kindern das Geschehen.

Schild weist Schulzentrum als Projektschule aus

Und er hatte eben jenes güldenes Projektschild dabei, das nach der gelungenen Pflanzaktion rechts neben dem Eingang zur Kirche angebracht wurde. Pfarrer Ohle berichtete, wie das Projekt nun mit Leben erfüllt werden soll. Im September wird es dazu an der Grundschule einen Projekttag geben. Dabei soll eine „Kirchenführung für jung und alt“ entstehen – mit Schautafeln an und in der Kirche sowie Begleitmaterial zum Mitnehmen. „Wir wollen Kirchen und Schule noch näher zusammenbringen – denn die Kirche steht ja für die Geschichte und die Kinder sind unsere Zukunft“, so Klaus-Martin Bresgott.

Von Andreas Bechert