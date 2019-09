Ehemalige Dübenerin ist eine der besten Rednerinnen Deutschlands

Bad Düben

Beim Internationalen Speaker Slam in Düsseldorf ist die ehemalige Bad Dübenerin Madeleine Kühne (40) für ihre Rede von einer internationalen Jury mit dem Excellence Award ausgezeichnet worden. Die Digitalisierungs-Expertin gehört damit zu den besten Rednern Deutschlands, wie ihre Consulting-Firma in Köln mitteilte.

Publikum den Spiegel vorgehalten

Die Warteliste für diesen hochkarätigen Speaker Slam war lang. Die Qualifizierung für einen der begehrten Plätze auf der Bühne erfolgte über einen Speaker Battle, an dem 200 Speaker (Sprecher) teilnahmen.

Mit ihrem Thema „Raus aus der Schublade – wie Digitalisierung und Arbeiten 4.0 gelingen kann“ habe sich Kühne von den internationalen Wettbewerbern abheben können und „das Publikum zum Toben gebracht“. Mit viel Witz und Humor hielt sie dem Publikum den Spiegel vor und zeigte spielerisch, wie jeder einzelne von uns Menschen in Schubladen einsortiert wird und damit die Chance auf Veränderungen im Leben und im Job verhindert wird.

Kommentare zur ostdeutschen Herkunft

„Ich wurde schon oft in meinem Leben in Schubladen gepackt. Kommentare bezüglich meiner ostdeutschen Herkunft oder meines Aussehens sind quasi Normalität und das finde ich sehr schade. Denn ich selbst habe viel mehr Facetten zu bieten als ostdeutsch, groß und blond. Ich klettere zum Beispiel, bin sozial engagiert, spreche mehrere Sprachen, bin IT-Expertin, Familienmensch und eine ausgesprochene Leseratte. Ich passe nicht in eine einzelne Schublade und so wie mir geht es vielen Menschen da draußen“, sagt die Unternehmerin.

Leben und Arbeiten in Köln

Mittlerweile arbeitet und lebt die ehemalige Bad Dübenerin zusammen mit ihrer Familie in der Rheinmetropole Köln. Die Unternehmerin berät Firmen in ganz Europa zu den Herausforderungen der Digitalisierung und hilft, die Vorbehalte gegenüber den neuen Technologien zu überwinden.

„Ich bin grundsätzlich immer offen für neue Menschen, neue Situationen und natürlich auch neue Technik – und diesmal hat mich dieses Thema sogar zum Weltrekord geführt“, freut sich die Unternehmerin. Madeleine Kühne hat in ihrer beruflichen Laufbahn in mehreren Firmen in Führungsfunktionen gearbeitet, erfolgreich Firmen gegründet und ist derzeit mit ihrer eigenen Consultingfirma im IT-Markt beratend tätig.

Von LVZ