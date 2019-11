Ehemalige Kommandeure besuchen die Kurstadt

Bad Düben

Ehemalige und amtierende Kommandeure der Bundeswehr und der Bundespolizei trafen sich am Wochenende zum 10. Mal in der Kurstadt. Angeregt wurde dieses Treffen von Bürgermeister a.D., Eckehard Tulasezwski. Ein umfangreiches Programm lag am Sonnabend und Sonntag vor den Herrschaften. In diesem Jahr stand die Zusammenkunft unter dem Motto „ Bad Düben – wie hast du dich verändert“. Dazu besuchten die Gäste gemeinsam das Natur- Sportbad, die Liegenschaft der ehemaligen Kaserne im Alaunwerk und statteten der früheren Ölmühle einen Besuch ab.

Gedenken auf dem Waldfriedhof

Die ehemaligen Kommandeure, die nach der friedlichen Revolution die umfangreiche Einrichtung der nationalen Volksarmee in der ehemaligen Garnisonsstadt übernahmen, machten zudem Halt auf dem Waldfriedhof, um der gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. In einer würdevollen Zeremonie wurden die Gräber mit der Bundesdienstfahne eingehüllt, Ehrenposten hielten brennende Fackeln, während Herr Oberst a.D. Ulrich Kirsch Gedenkworte sprach. Polizeidirektor Jürgen Kollenroth lud im Anschluss zur Kaffeetafel ein. Dazu sprach Militärhistoriker Günther Tempelhof zur Dübener Militärgeschichte. „Alle zwei Jahre wird dieses Treffen organisiert. Wir orientieren uns dabei immer am Volkstrauertag“ erklärt der Polizeidirektor.

Gedenken im Kurpark

Zur zentralen Veranstaltung der Stadt Bad Düben anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag im Kurpark fanden sich die Gäste erneut ein. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Astrid Münster, Stadträten, Vertretern der Unteroffiziersschule des Heeres, Bundespolizisten, Oberschülern und Vertretern der Feuerwehr gedachten sie der Opfer von Krieg und Gewalt. Die Redner warnten davor, die Augen vor den bereits geschehen und gegenwärtigen Gewalttaten zu verschließen. Die Oberschüler riefen zu Frieden und Menschlichkeit auf. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Kurrende Bad Düben.

