Ehemaliges NVA-Clubhaus gehört nun Firma aus Bad Düben

Bad Düben

Die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben GmbH ist jetzt Besitzer des Gebäudes in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben, in dem sich einst das ehemalige NVA-Clubhaus und später die Diskothek Galaxy befanden. Für 198 000 Euro ersteigerte das in der Kurstadt ansässige Bauunternehmen die Immobilie bei einer Sommerauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Leipzig. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bau- und Haustechnik Interesse an dem 1971 erbauten und 9894 Quadratmeter großen Grundstück samt Gebäude bekundet. Bei einer Auktion verpasste sie aber den Zuschlag, den bekam damals ein Immobilienunternehmen aus Markkleeberg für deutlich mehr als den aufgerufenen Verkehrswert von damals 145 000 Euro.

Freude über Zuschlag bei der Auktion

„Leider ist ein Kauf im vergangenen Jahr gescheitert. Um so mehr freuen wir uns, dass es bei der Auktion jetzt erfolgreich war. Die Immobilie werden wir innerhalb unseres Firmenverbundes einer entsprechenenden Nutzung zuführen“, erklärt Rudolf Schäfer, Geschäftsführer der Bau- und Haustechnik. Doch vorher müsse erst einmal ein Bebauungsplan erstellt werden, der alles weitere regelt. Dazu werde es in naher Zukunft Gespräche mit der Stadt geben, kündigt er an. Hauptgrund des Kaufes war die damit verbundene Möglichkeit, für den gesamten Bereich eine genehmigte Zufahrt zu bekommen. Außerdem kann so perspektivisch auch die geplante Verbindungsstraße zwischen Durchwehnaer und Schmiedeberger Straße einfacher umgesetzt werden, damit die Schulbusse keine großen Wendemanöver vor der Turnhalle am Gymnasium fahren müssen.

Anzeige

Haus hat eine wechselvolle Geschichte

Aktuell steht das Gebäude mit einer Fläche von 2746 Quadratmeter fast leer und wird nur in einem kleinen Teilbereich durch eine Reinigungsfirma genutzt. Es hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. 1971 gebaut, erlebten das Clubhaus und die Gaststätte der Militär-Handelsorganisation (MHO) wahre Anstürme, wenn zu Feierlichkeiten der DDR oder der NVA der Saal und die Gaststätte genutzt wurden. In den 1990er-Jahren wurde das Haus unter den Namen „Tatüü“ und „Galaxy“ als Diskothek genutzt. Im November 2015 sollte erneut ein Disco-Betrieb unter dem Namen „New Galaxy“ starten. Doch die Eröffnung musste wegen Brandschutzproblemen abgesagt werden. Andere Bereiche des Clubhauses waren immer wieder an neue Nutzer vermietet. So waren hier vorübergehend eine Pizzeria samt Bowlingbahn und ein Paketlieferdienst ansässig.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Steffen Brost