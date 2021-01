Eilenburg: An zwei Stellen fahren viele zu schnell

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Neue Termine für Auftritte im Bürgerhaus

Für zwei weitere geplante Veranstaltungen im Eilenburger Bürgerhaus, die wegen Corona abgesagt werden mussten, stehen jetzt die Ersatztermine fest. Zum einen betrifft das The Firebirds Burlesque Show – geplant am 12. März 2021. Sie ist nun verschoben auf den 11. März 2022. Lisa Fitz, geplant am 13. Dezember, tritt am 5. Februar 2022 mit ihrem neuen Programm: „Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm“ auf. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Anzeige

Teilen statt Tonne: Nun gibt es eine zweite Gruppe

Die Macher der neuen Eilenburger Foodsharing-Facebookgruppe, Lucia Loreen Landgraf und Ivette Starcke, haben wie angekündigt kurz nach dem Start ihres ersten Portals nun ein weiteres eröffnet. Die ebenfalls auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Seite Non-Foodsharing und Alltagsdinge können alle nutzen, die kostenlos falsch gekaufte oder nicht mehr benötigte Dinge des Alltags abgeben möchten. Anliegen ist zudem, sich gegenseitig zu helfen und Notsituationen zu überbrücken. „Es ist ebenso wie bei den Lebensmittel-Angeboten kein Verkaufsportal“, so die Initiatorinnen. Die Mitgliederzahlen sind innerhalb weniger Tage in die Höhe geschnellt, rund 300 sind es bei den Lebensmitteln, über 200 bereits bei den Alltagsdingen.

In der Bahnhofstraße wird am häufigsten zu schnell gefahren

In der Bahnhofstraße und am Nordring wird in Eilenburg am häufigsten zu schnell gefahren, dort waren bei Messungen im Vorjahr 28 beziehungsweise 24 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs. In der viel befahrenen Torgauer und Leipziger Straße halten sich die Überschreitungen mit je 7 Prozent dagegen in Grenzen. Das ergaben Kontrollen der Stadtverwaltung im letzten Quartal 2020.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damals hatte der Bereich Ordnung und Sicherheit darüber informiert, dass vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden sollen sowie das Statistikgerät häufiger zum Einsatz kommt. Grund dafür war der Wunsch von Bürgern sowie von Stadträten, dass das Einhalten der Geschwindigkeit im Straßenverkehr häufiger kontrolliert werden sollte. Es wurde zudem publiziert, dass mit den Ergebnissen solcher Messungen transparenter umgegangen werden soll und diese quartalsweise veröffentlicht werden.

Im vierten Quartal des Jahres wurden demnach folgende Ergebnisse registriert:

Bahnhofstraße 9. bis 16. November: 9718 Fahrzeuge, 28 Prozent zu schnell.

Nordring 1. bis 7. Dezember: 12 790 Fahrzeuge, davon waren 24 Prozent zu schnell.

Rinckartstraße 2. bis 9. November: 31 549 Fahrzeuge, 9 Prozent zu schnell.

Dr.-Külz-Ring 23. November bis 1. Dezember: 15 874 Fahrzeuge, davon 7 Prozent zu schnell.

Leipziger Straße 12. bis 19. Oktober: 72 758 Fahrzeuge, 7 Prozent zu schnell.

Torgauer Straße 5. bis 12. Oktober: 72 798 Fahrzeuge, 7 Prozent zu schnell.

Am Anger 16. bis 23. November: 14 249 Fahrzeuge, 5 Prozent zu schnell.

Das Überschreiten der Geschwindigkeit wird bereits ab einem Stundenkilometer zu viel erfasst.

Ergibt die Geschwindigkeitsmessung, dass an bestimmten Stellen die Geschwindigkeit permanent überschritten wird, dann wird in Folge dessen „geblitzt“. Allerdings nur, sofern es technisch möglich ist. Ansonsten werden die problematischen Stellen zu gegebener Zeit erneut überprüft.

Förderung für Sprach-Kitas

Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wird fortgesetzt. Das teilte der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) mit. Künftig werde ein neuer Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen gelegt. Von der Förderung profitieren in Nordsachsen unter anderem die Kindertagesstätten Bärchen in Eilenburg und Spatzenhaus in Bad Düben. Zur Bewilligung vorgesehen ist die Kita Kleine Sackhupper in Dahlen.

Ab Montag wieder alle Wertstoffhöfe offen

Ab kommendem Montag, 1. Februar, werden die Wertstoffhöfe im Landkreis Nordsachsen wieder an allen Standorten geöffnet sein. Das teilte jetzt das Landratsamt mit. Mitte Dezember musste aufgrund von pandemiebedingten Personalengpässen ein Teil der Höfe schließen, da die Entsorgungsunternehmen des Landkreises vorrangig die Müllabfuhr abzusichern hatten.

Da allerdings auch in Zukunft nicht auszuschließen ist, dass es im Einzelfall zu Abweichungen vom Normalbetrieb kommt, bittet das Landratsamt die Einwohner, sich über die Abfall-App des Landkreises oder auf den Internetseiten der Entsorgungsunternehmen jeweils tagesaktuell zu informieren, ob und wann ihr Wertstoffhof geöffnet ist.

Ebenfalls in Betrieb ist der Wertstoffhof der Stadt Eilenburg. Aktuelle Informationen dazu sind unter www.eilenburg.de über Wirtschaft – Branchenbuch – Entsorgung und den Link zur Remondis Eilenburg GmbH zu finden.

Heide Spa: Regelungen gelten weiter

Wegen der Verlängerung des Lockdowns in Sachsen gelten für das Bad Dübener Heide Spa die momentanen Öffnungszeiten und Angebote zunächst bis einschließlich 14. Februar weiter, wird informiert. Geöffnet ist das Heide Spa Hotel von Montag bis Freitag für Reisen aus notwendigen beruflichen, medizinischen oder sozialen Anlässen. Die Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr für therapeutische Behandlungen mit Verordnung offen. Alle weiteren Bereiche bleiben zunächst bis 14. Februar zu.

Weiterhin wird der gastronomische Außer-Haus-Service angeboten – ein wechselnder Eintopf in der Woche, Frühstück und Braten am Wochenende. Neu im Februar ist das Valentins-Menü am 13. und 14. Februar. Für den rundum perfekten Rahmen werden die passenden Blumen auf Wunsch mitgeliefert.

Die Vorbestellung für die Wochenendangebote ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 034243 33673 oder per E-Mail an info@heidespa.de möglich.

Von lvz