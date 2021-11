Eilenburg, Bad Düben, Delitzsch und Rackwitz sagen Weihnachtsmärkte ab

Nordsachsen

Werden sie komplett untersagt oder entscheidet jede Kommune für sich, ob sie einen Weihnachtsmarkt durchführt oder nicht? Einige Städte und Gemeinden in Nordsachsen haben sich bereits vor den neuen Regularien angesichts des zu erwartenden Erreichens der Überlastungsstufe in Sachsens Krankenhäusern zu einer Entscheidung durchgerungen.

Bürgermeister geben Erklärung ab

Demnach sagen die Städte Bad Düben, Delitzsch, Eilenburg und Taucha ihre Weihnachtsmärkte ab. Am Donnerstagmorgen haben Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) sowie die Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), Ralf Scheler (parteilos) und Bürgermeister Tobias Meier (FDP) eine gemeinsame Erklärung abgegeben. „Nach gemeinsamer Beratung und angesichts der enorm steigenden Infektionszahlen im Landkreis Nordsachsen sowie des ab Freitag zu erwartenden Erreichens der Überlastungsstufe im Freistaat Sachsen im Zusammenspiel mit der ab Montag gültigen neuen Corona-Schutz-Verordnung müssen wir die geplanten Advents- und/oder Weihnachtsmärkte in unseren Städten schweren Herzens absagen.“

Für die Absagen gibt es einige Gründe

Die Entscheidung, so schreiben die Orts-Chefs, „ist uns angesichts der weit fortgeschrittenen Vorbereitungen in den Städten, den Interessen unserer Händler und der Vorfreude vieler unserer Bürger und Gäste sehr schwergefallen.“ Insbesondere das Aufheben der 1000er-Besuchergrenze für Weihnachtsmärkte dieser Größe und die nunmehr geltende 2G-Regelung in den Verweilbereichen vor Imbiss- und Getränkebereichen machten es aber unmöglich, diese Veranstaltungen durchzuführen. „Der Kontrollaufwand sowie das Einteilen der Besucher in 2G und sonstige Besucher lassen geordnete Veranstaltungen in unseren Städten nicht zu.“

Offene Schulen und Kitas haben oberste Priorität

Die vier Stadt-Chefs machen zudem klar, dass „in Abwägung der zu erwartenden Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen insbesondere die Gesundheit unserer Besucher und die Offenhaltung der Schulen und Kindergärten oberste Priorität haben.“ Da auch das Infektionsgeschehen wie auch die Belegung der Krankenhäuser immer dynamischer werde, sei eine Absage der Veranstaltungen unter den gegebenen Voraussetzungen die einzig verantwortbare Entscheidung, zumal auch aufgrund der Größe unserer Städte Veranstaltungen unter 2G-Voraussetzungen keine Alternative sind.

Auch Rackwitz hat abgesagt

Abgesagt hat aus diesen Gründen auch die Gemeinde Rackwitz und bereits zu Wochenmitte klargemacht, dass es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte in den Ortsteilen geben wird. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) erklärt, sei nach einer gemeinsamen Beratung mit den örtlichen Initiatoren und angesichts der enorm steigenden Infektionszahlen im Landkreis Nordsachsen sowie des zu erwartenden Erreichens der Überlastungsstufe die Entscheidung zur Absage erfolgt. „Schweren Herzens“, wie es aus der Gemeindeverwaltung heißt.

Von mhs/ka