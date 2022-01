Eilenburg/Bad Düben: Was am meisten online gesucht wird

Eilenburg/Bad Düben

Was bewegt die Menschen in Eilenburg und Bad Düben, aber auch in den kleineren Kommunen? Aufschluss dazu bieten die Google Trends, die alljährlich einen Einblick darin geben, was die Menschen gehäuft im Internet gesucht haben.

Google Marktführer unter Suchmaschinenanbietern

Wer eine Suchmaschine nutzt, macht dies nach wie vor fast immer beim Marktführer Google. 83 Prozent nutzen ihn am Computer und sogar rund 96 Prozent, wenn sie auf mobilen Geräten etwas finden wollen. Deutschlandweit dominierten da 2021 auf den ersten Rängen die „EM 2021“ und die „Bundestagswahl 2021“ noch vor „Corona“ die Suchanfragen.

Einen begrenzten regionalen Einblick bieten die Trends auch, wenn man sich anschaut, was besonders oft im Zusammenhang mit speziellen Orten gesucht wurde. Während die beliebtesten Suchanfragen da oft kaum Überraschungen bieten, ist im Rückblick meist interessanter, was deutlich öfter gesucht wurde oder was kurzzeitig die Suchanfragen hoch trieb.

So verwundert es nicht, dass wer sich 2021 für Eilenburg oder Bad Düben interessierte, oft auch nachschaute, wie das „Wetter“ dort wird (Platz 1). Darauf folgen in Eilenburg „Eilenburg Tierpark“, „LVZ Eilenburg“, „Tierheim Eilenburg“ sowie der „FC Eilenburg“ als beliebteste Suchanfragen. Ähnlich vorhersehbar war es in der benachbarten Kurstadt – in der „Bad Düben Spa“ und expliziter „Heide Spa“ auf Rang 2 und 3 für Klicks gesorgt haben. Zumal das Bad auch außerhalb der Stadt gefragt ist.

Corona weiterhin oft gefragt

Was wurde abweichend von diesen Dauerbrennern vermehrt gesucht? Während im benachbarten Delitzsch die höchste Zunahme der „Inzidenzwert Delitzsch“ verzeichnete, schaffte es die Frage nach der Pandemie in Bad Düben nur auf den zweiten Platz als „Corona Sachsen“. Auf Platz 1 wurde dort vermehrt nach der „Stadt Bad Düben“ gesucht – mutmaßlich der direkte Draht zur Stadtverwaltung.

Dass Corona 2021 geprägt hat, lässt sich in den Trends von Eilenburg nur erahnen: „Apotheke Eilenburg“ landete dort als erster Nicht-Ausreißer auf Platz 5 der Aufsteiger, weil es kontinuierlich über das ganze Jahr gesucht wurde. Davor gibt es Spitzen, die in kurzer Zeit sehr viele Suchanfragen anhäuften und dies auf den ersten drei Plätzen dem Fußball verdanken – auch weil prominente Vereine auf den FC Eilenburg trafen.

Fußballspiele sorgen in Eilenburg für Spitzen

Die Partien gegen Energie Cottbus, Carl Zeiss Jena und RB Leipzig ließen die Nutzerstatistik im September, August und November ansteigen. Auf das Jahr bezogen bedeuten sie die Plätze 1 bis 3. Aus der Liste geht aber auch hervor, dass Fahrradläden, Schnellrestaurants, das Schwimmbad, Camping oder die Kiesgrube im zweiten Pandemiejahr zunehmend gefragter wurden.

Auffällig hingegen der Dezember: Der „Verwaltungsverband Eilenburg West“ wurde so oft nachgefragt, dass er auf dem vierten Platz landete. Was verblüfft, denn die Nachrichtenlage in diesem Zeitraum war für Jesewitz und Zschepplin überschaubar. Wer nach diesen Orten sucht, interessiert sich, so Google, für das Wetter (Zschepplin) oder das Gasthaus (Jesewitz), in Mockrehna und Doberschütz kam neben der Witterung hingegen auch noch vermehrt die Lage an Schulen hinzu – mutmaßlich auch, weil die sich schlagartig ändern konnte durch Corona.

Von Manuel Niemann