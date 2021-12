Eilenburg

Büchergeschenke der besonderen Art haben jetzt 15 Kindereinrichtungen in Eilenburg, Bad Düben und Laußig erreicht. „Ich bin wie Du“ oder „So bin ich und wie bist Du?“ heißen Werke, die sich kindgerecht mit Themen wie Toleranz, Vielfalt und Demokratie beschäftigen. Absender ist die Partnerschaft für Demokratie Eilenburg – Bad Düben – Laußig, die seit zwei Jahren zusammen mit Initiativen, Vereinen und Menschen vor Ort für eine Kultur des respektvollen Miteinanders, gegen Rassismus und Diskriminierung und für Demokratie, Vielfalt und Beteiligung im Alltag wirbt.

Kulturelle Vielfalt als Normalität

Mit dem Buch verfolgen die Initiatoren ein ganz bestimmtes Anliegen, wie Elisabeth Desta von der Koordinierungs- und Fachstelle erklärt. „Es ist ein kleiner Beitrag, kulturelle Vielfalt als Normalität zu verstehen. Im Dialog mit den Kindern können die Erzieherinnen und Erzieher mit Hilfe der Bilderbücher Themen wie Vielfalt in der Welt, Vielfalt als Normalität, Gemeinsamkeiten von Kindern aus unterschiedlichen Ländern, Wertschätzung von unterschiedlichen Lebensstilen, Potenzial von Mehrsprachigkeit, Willkommenskultur, Freundschaft, Empathie, Mitgefühl, Toleranz sowie Ausgrenzung und Gruppenzugehörigkeit ansprechen.

Partnerschaft bietet viele Fördermöglichkeiten

Zugleich sollen auf diesem Weg auch Fördermöglichkeiten der Partnerschaft für Demokratie Eilenburg – Bad Düben – Laußig in den Fokus gerückt werden. „Unser Anliegen ist, Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung erlebbar zu machen, das heißt, wir möchten demokratische Partizipation und Mitbestimmung in der pädagogischen Arbeit der Fachkräfte sowohl mit den Kindern als auch in der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Familien verankern und den Blick für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung schärfen und Tendenzen entgegenwirken.“ Dies betreffe Fortbildungen für die Erzieher wie Vorhaben, „wenn zum Beispiel in den Kitas ein interkulturelles Fest oder ein interreligiöser Projekttag geplant wird.“ Für die (Projekt)arbeit können Gelder in Höhe von 1000 Euro beantragt werden.

