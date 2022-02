Eilenburg: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem

Eilenburg

Die Polizei hat am Dienstag die Suche nach einem 83-jährigen Eilenburger fortgesetzt, der seit Ende letzter Woche vermisst wird. Am späten Nachmittag flog ein Polizeihubschrauber die Mulde von Eilenburg in Richtung Bad Düben ab. Mit Einbruch der Dunkelheit musste der Einsatz dann aber abgebrochen werden.

Seit Sonnabend wird nach dem Vermissten gesucht

Die Suche nach dem Mann läuft seit Sonnabend. Den ganzen Tag über waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Eilenburg, Bad Düben, Gruna und Laußig mit Booten bis hin zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt unterwegs. Retter suchten zudem zu Fuß den Uferbereich ab. Das Fahrrad des Vermissten war zuvor nahe des Lossa-Zuflusses gefunden worden.

Von ka