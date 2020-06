Eilenburg/Bad Düben

Gehen die Kleinen im Wettkampf der Großen unter? Auf diese Gefahr hatte Ralf Pietsch, Geschäftsführer von nah & frisch, das nicht nur den Markt am Eilenburger Hochhaus, sondern auch weitere Filialen in Bad Düben, Doberschütz, Jesewitz, Hohenprießnitz und Laußig betreibt, in der Vergangenheit mehrfach aufmerksam gemacht. Hintergrund dafür war die sich abzeichnende Neuansiedlung von Kaufland und Edeka in Eilenburg.

Appell an die Eilenburger Stadträte

Ralf Pietsch hatte sich daher unter anderem im Sommer 2019 mit einem eindringlichen Appell an die Eilenburger Stadträte gewandt, um zumindest eine von beiden Neuansiedlungen zu verhindern. Vergebens. Doch während der Edeka-Markt erst noch gebaut werden muss, hat Kaufland im April dieses Jahres die alte Marktkauf-Immobilie an der Schondorfer Mark inzwischen wieder belebt.

Anzeige

Bisher gibt es keinen Umsatzeinbruch

Ralf Pietsch: „Für eine detaillierte Aussage ist es vor allem auch wegen des Corona-Ausnahmezustandes derzeit noch zu früh.“ Dennoch sehe sein Unternehmen, das sachsenweit in 17 Filialen 160 Mitarbeiter beschäftigt, etwas optimistischer in die Zukunft. Das liegt vor allem an der offensichtlich treu gebliebenen Kundschaft.

Weitere LVZ+ Artikel

Bisher, so lautet jedenfalls die wichtigste Erkenntnis, habe sich die Eröffnung von Kaufland in Eilenburg nicht spürbar auf die Umsätze ausgewirkt. Das beträfe sowohl den Markt am Hochhaus als auch die Filialen in den umliegenden Dörfern, deren Kundschaft ja auch von Kaufland angesprochen werde. Ralf Pietsch atmet jedenfalls schon mal ein wenig auf und nutzt die Chance, „ein großes Dankeschön an die treue Kundschaft“ loszuwerden.

Von Ilka Fischer