Eilenburg: Zusätzliche Zeiten im Testzentrum zu Ostern

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Zusätzliche Zeiten im Testzentrum

Im Eilenburger Testzentrum werden derzeit dreimal pro Woche Corona-Schnelltests angeboten, um Ostern herum werden die Zeiten erweitert. Wie die Stadtverwaltung informierte, ist der Test immer montags von 12 bis 17 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 16 Uhr möglich. Auf Grund der Feiertage rings um Ostern ist auch am 1. April von 10 bis 18 Uhr sowie am 6. April von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Danach geht es regulär ab 7. April weiter. Das Zentrum wird vorerst bis zum 30. April weiter vom ASB betrieben.

In der Turnhalle des ehemaligen Martin-Rinckart-Gymnasiums Eilenburg, Dr.-Külz-Ring, können sich Bürgerinnen und Bürger seit 10. März kostenlos per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Der Test dauert etwa 15 Minuten. Mitzubringen ist der Personalausweis als Nachweis für den Wohnsitz in Nordsachsen.

Spielgeräte für Laußig und Pressel

Die Spielplätze in Laußig und Pressel bekommen je eine neue Spielkombination und zwei bis drei Spielgeräte. Die Aufträge für Fundamenterstellung und Montage hat der Gemeinderat an Firmen in Rostock und Kassel vergeben. Die vorhandenen Spielgeräte seien hinsichtlich einer Reparatur überprüft worden, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Dies sei aber nicht möglich. Deshalb die Entscheidung zur Erneuerung des Spielgerätes. Drei Firmen hätten ihre Angebote abgegeben. Einschließlich der Fundamentherstellung kosten beide Maßnahmen zusammen rund 28 900 Euro. Die Gemeinde kann auf Leader-Fördermittel zurückgreifen. Die Bescheide liegen bereits vor.

Neuer Termin für Funzel-Kabarett

Der für den 18. April geplante Abend mit dem Kabarett Funzel im Eilenburger Bürgerhaus muss wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Wie Bürgerhaus-Chef Ralph Weitzel mitteilte, wird der Auftritt am 19. September nachgeholt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Scheler legt Kranz nieder

Zum 76. Mal jährt sich 2021 das Datum des Beschusses Eilenburgs zum Ende des II. Weltkrieges. Wegen der Coronapandemie kann den Opfern des Beschusses aktuell nicht mit einer öffentlichen Veranstaltung gedacht werden. Stellvertretend für die Einwohner und Stadträte wird Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) deshalb am 23. April einen Kranz niederlegen.

Grabmale werden überprüft

Weil Grabmale der Witterung ausgesetzt sind, muss deren Standsicherheit regelmäßig durch Fachkundige überprüft werden. Für die kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Mockrehna hat die Verwaltung jetzt die Termine festgesetzt: 7. April – Strelln 8.30 Uhr, Mockrehna 9.45 Uhr, Gräfendorf 10.45 Uhr, Wildenhain 11 Uhr. Die Zeiten können auf Grund des tatsächlichen Aufwandes nur annäherungsweise angegeben werden. Sollte die Prüfung wetterbedingt nicht möglich sein, wird sie am 14. April durchgeführt.

Was flattert denn da in Schnaditz?

Um zu verhindern, dass sich Vögel zum jetzigen Zeitpunkt zum Nisten im Bereich der Deichbaustelle an der S 12 in Schnaditz niederlassen, wurde eine etwas ungewöhnlich anmutende Maßnahme ergriffen. In regelmäßigen Abständen wurden etwa drei Meter lange Holzpfähle in die Erde gerammt und mit auffallendem Flatterband versehen. Das soll laut Aussage der Landestalsperrenverwaltung in Rötha den Bau von Nestern im Baustellenbereich verhindern. Die Errichtung des Ringdeichs wird nun nach der Winterpause weiter fortgesetzt.

Nahe der Ringdeich-Baustelle in Schnaditz aufgestellte Holzpfähle samt Flatterbändern ziehen derzeit die Blicke von Autofahrern auf sich.. Quelle: Heike Nyari

Frühlingszeit ist Brutzeit und alle Vögel beginnen eifrig mit dem Bau ihrer Nester. Geeignete Plätze finden die gefiederten Freunde je nach Art hoch oben in den Baumwipfeln, in dornigen Hecken, an einer Felswand, in einer Mauernische oder in einer geschützten Uferzone am Gewässerrand, um nur einige begehrte Plätze zu nennen. Lerche und Goldammer hingegen sind Bodenbrüter und bevorzugen, wie der Namen schon verrät, den Boden.

