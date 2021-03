Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Münster spendet Wahlkampf-Budget

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Annahme von Spenden beschlossen. Darunter waren 1000 Euro, die Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) für soziale Zwecke zur Verfügung stellt. Münster hatte vor der Bürgermeisterwahl angekündigt, wegen Corona und fehlender Konkurrenz auf einen Wahlkampf zu verzichten und das dafür vorgesehene Budget zu spenden.

Wahlwerbung – das ist erlaubt in Eilenburg

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September hat die Stadt Eilenburg Kriterien für die Wahlwerbung im Stadtgebiet festgelegt. Demnach dürfen Wahlplakate erst einen Monat vor der Wahl ohne Erlaubnis und gebührenfrei aufgehängt werden, davor nur mit Genehmigung, dann verbundenen mit einer Gebührenerhebung. Die Anzahl ist der Stadtverwaltung vorab anzuzeigen. Großflächenwerbung auf städtischen Flächen oder öffentlichen Verkehrsflächen bleibt dagegen generell untersagt.

Raderlebnistag und Herbstfest geplant

In der Stadt Eilenburg soll es am 26. April wieder einen Raderlebnistag geben. Das gab Christian Paul von Velo & Sport Paul in Eilenburg in der Video-Schalte des Tourismus- und Gewerbevereins (TGV) bekannt. Die Organisation habe begonnen, so Paul. Voraussetzung sei jedoch, dass es die Corona-Lage zulasse. Der TGV will zudem im Herbst wieder ein Herbstfest veranstalten und sich im Juni am bundesweiten Digitaltag beteiligen. Die Jahreshauptversammlung des TGV mit Neuwahlen ist indes für den 22. September geplant.

Neuer Raum für Battauner Kita

Die Kita „Am Zwergenwald“ in Battaune wird dieses Jahr zur Baustelle. Laut Bürgermeister Roland Märtz (CDU) ist die brandschutztechnische Ertüchtigung der Einrichtung am Rand des Doberschützer Ortsteils notwendig. Gleichzeitig werde der Ausbau des Dachgeschosses realisiert und somit Platz für einen neuen Gruppenraum geschaffen. Das Team legt übrigens Wert auf viel Bewegung an frischer Luft. Also geht es mit den Jungen und Mädchen zum Spielen oft ins Freie auf den Spielplatz und in den nahe gelegenen Wald. In der Gemeinde gibt es fünf kommunale Kindertagesstätten, diese werden von Anja Herrmann geleitet.

Abend mit Benecke fällt ersatzlos aus

Die für Sonnabend geplante Veranstaltung „Bakterien, Gerüche und Leichen“ mit dem Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke muss ersatzlos abgesagt werden. Gekaufte Tickets, so eine Mitteilung aus dem Bürgerhaus, können dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Infos zur Ticketrückgabe unter Tel.: 7003930.

