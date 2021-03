Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburg sucht Vize für Schiedsstelle

Tina Herdling ist jetzt vom Amtsgericht Eilenburg als Friedensrichterin der Großen Kreisstadt vereidigt worden. Sie übt nunmehr offiziell das Ehrenamt für die nächsten fünf Jahre aus. Der Eilenburger Stadtrat hatte Herdling im Herbst zur Friedensrichterin ernannt. Nunmehr sucht die Stadtverwaltung noch eine Vertreterin oder einen Vertreter für die Jahre bis 2026. Interessierte können ihre Bewerbung bis zum 30. April an die Stadtverwaltung schicken. An die Friedensrichterin können sich Bürger bei zivilrechtlichen Streitigkeiten wenden, um ein Schlichtungsverfahren anzustrengen. Aufgrund der Corona-Situation findet allerdings die Sprechstunde im Rathaus aktuell nicht statt. Bei Hilfe können sich die Eilenburger an das Bürgerbüro wenden.

Angler säubern Park-Teich

Der für Februar geplante Arbeitseinsatz am Eilenburger Stadtparkteich musste abgesagt werden – nun wird er am 27. März nachgeholt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkplatz an der alten Parkbühne. Das teilte René Wagner, Vorsitzender des Sportfischervereins Petri Heil, mit. In der vergangenen Woche hätten sich Angler sowie Vertreter von Landkreis, Stadt und Feuerwehr vor Ort über die Details verständigt. Mit Hilfe von Stadt, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sollen die Uferbereiche des Gewässers bereinigt sowie Totholz entfernt werden. Das ist eine der Vorbereitungsmaßnahmen für die im Mai geplante Entschlammungsaktion des Teiches.

Neues Auto für die Feuerwehr

Voraussichtlich noch im März wird ein neues Fahrzeug vom Typ HLF 20 an die Eilenburger Freiwillige Feuerwehr ausgeliefert. Seit der Auftragsvergabe sind zweieinhalb Jahre vergangen. Wegen der Corona-Pandemie verliefen Besprechungen und Ausbau anders als sonst, und auch die Übernahme werde nicht so, „wie wir es uns gewünscht haben“, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr. Dennoch ist die Freude nun groß. Geliefert werden sollte das Auto bereits Ende 2020. Im August 2018 hatten Sachsens damaliger Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) und Landrat Kai Emanuel (parteilos) den Fördermittelbescheid in Höhe von 182 000 Euro an Wehrleiter André Zimmermann übergeben. Das Fahrzeug kostet rund 400 000 Euro.

Münster wird Ende Mai vereidigt

Die nach der Bürgermeisterwahl in Bad Düben fällige Einspruchsfrist ist vorbei. Darüber informierte jetzt Wahlleiter Sylvio Grahle. Einwendungen gegen die Wiederwahl von Astrid Münster (FWG) gab es demnach nicht. Wenn die Bestätigung des Kommunalamtes vorliege, stehe der nunmehr dritten Amtszeit der 48-Jährigen ab 1. Mai nichts mehr entgegen. Die Vereidigung soll im Rahmen der Stadtratssitzung Ende Mai stattfinden. Astrid Münster hatte die Wahl am 21. Februar mit 97,6 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Gegenkandidaten gab es nicht. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 30 Prozent.

Von lvz