Bad Düben/Eilenburg

Es ist schon wieder passiert. Nach der 46. Session streichen die Mitglieder des Hammermühler Karnevalvereins in Bad Düben jetzt auch ihre 47. Session. „Wir haben alles abgesagt. Es wird keine Auftritte geben“, sagte HKV-Präsident Matthias Lachmann kurz und knapp.

Schuld an der Misere sind die aktuellen Coronaregeln, die zwar viele Lockerungen mit sich bringen, aber nicht überall greifen. Darunter fällt auch der Karneval, denn Tanzveranstaltungen bleiben weiter untersagt. „Sogenannte Tanzlustbarkeiten, wovon unser Karneval ja immer lebt, sind aktuell noch nicht erlaubt. Da wir aber Zeit zum Planen brauchen, mussten wir jetzt entscheiden. Und da blieb uns leider nur die wiederholte Absage“, so Lachmann weiter.

Aktuell macht sich jede Menge Traurigkeit bei den rund 48 aktiven Mitgliedern breit. Denn die vergangenen Wochen haben vor allem die Kinder und Jugendlichen intensiv genutzt, ihre Tänze einzustudieren. Deshalb überlegen die Narren, ob sie im Sommer speziell für Jüngere etwas auf die Beine stellen können. „Unsere Erwachsenen halten weiter zu Stange. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Aber bei den Kindern und Jugendlichen ist das schon etwas anders. Da macht sich nach zwei Jahren eine gewisse Unlust breit, weil keine Auftritte zustande kommen. Deshalb werden wir hier etwas tun müssen“, sagte Lachmann.

Für die aktuelle Session hatte man auch neue Wege versucht zu beschreiten. Neben den Auftritten im Heide Spa hatten die Karnevalisten auch eine Variante im großen Festzelt im Körbitzweg im Fokus. Doch jetzt wurde nach einer Besprechungsrunde alles abgeblasen. „Es ist schon eine schlimme Situation, unter der wir alle leiden. Ich hoffe, dass wir das alles meistern und dann im nächsten Jahr neu durchstarten können und dürfen“, hofft Lachmann. An einem Termin halten die Narren des HKV aber noch fest. Zwangsläufig. Am Aschermittwoch am 2. März will Bürgermeisterin Astrid Münster ihren Rathausschlüssel zurück.

Auch Eilenburg sagt ab

Das wird auch ihrem Amtskollegen Ralf Scheler in Eilenburg so gehen. Als der Schlüssel dort am 11.11. in den Besitz des Eilenburger Carnevalclubs (ECC) überging, waren die Narren noch optimistisch. „Wir hatten gar bis zum Jahresende Hoffnung. Dann hat sich leider abgezeichnet, dass wir absagen müssen“, muss ECC-Vorsitzender Mathias Gürke konstatieren. „Wir haben immer wieder gerechnet – wenn wir 100 Leute reinlassen, könnte man es mit diesen Auflagen umsetzen. Schließlich haben wir uns dagegen entschieden“. Ziel des Vereins sei es, für alle etwas anbieten zu können. Die Karnevalisten haben das ganze Jahr über Ideen entwickelt und im Privaten gewerkelt. Doch auch das musste in den letzten Wochen ausbleiben, da die aktuellen Regelungen Zusammenkünfte nicht mehr ermöglichten. „Die Vorbereitungen liefen also auch nicht ideal“, so Gürke.

Wenn die ECC-ler indes an ihr 50-jähriges Bestehen denken, bleibt ihnen nur Galgenhumor: „Wenn wir 1971 gewusst hätten, was 2020 passiert, hätten wir mit der Gründung noch drei Jahre gewartet. Wir hatten bereits letztes Jahr dazu eine Gala geplant, nun warten wir hoffnungsvoll auf die nächste Session“, lächelt Mathias Gürke.

Natürlich planen die Eilenburgerinnen und Eilenburger weiterhin: „Wir überlegen uns auch etwas zum Rosenmontag. Wir wollen ein kleines Signal setzen, dass es den Club noch gibt. Es darf aufgrund der geltenden Verordnung kein Publikum anlocken – mal sehen, was wir uns einfallen lassen“, lacht Mathias Gürke. Im letzten Jahr haben die Narren Luftballons steigen lassen. Auch online gab es eine kleine Rosenmontagsparty für die Mitglieder, die diesjährige Planung ist noch offen.

Mathias Gürke schaut trotz allem närrisch aber dennoch optimistisch auf die nächste Session: „Wir sind hoffnungsvoll, das wollen wir sein – das müssen wir sein. Wir sind Karnevalisten, das liegt uns im Blut“.

Von Steffen Brost und Juliane Staretzek