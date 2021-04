Eilenburg/Bad Düben

Das Angebot von Corona-Tests in der Region ist größer geworden. Seit letztem Mittwoch befindet sich das Corona-Testzentrum der Stadt Eilenburg im Bürgerhaus (Eingang Kegelbahn). Als Grund für den Umzug nennt die Stadt Eilenburg den gestiegenen Testbedarf. „Am neuen Standort sind die Rahmenbedingungen für Tests einfach besser, alles ist weniger spartanisch als in der Sporthalle“, sagt Ines Helm, stellvertretende Geschäftsführerin des ASB Leipzig. Parallel zum Umzug wurden außerdem die Öffnungszeiten ausgeweitet, das Testzentrum hat nun von Montag bis Freitag ab 8 Uhr geöffnet.

Eilenburg: Drei Tests pro Woche möglich

Die erweiterten Öffnungszeiten führen laut Helm auch zu steigenden Besucherzahlen, durchschnittlich etwa 150 am Tag. Am vollsten sei es vormittags und zum Feierabend, man sollte bis zu 20 Minuten Wartezeit einplanen. „Die erste Woche war eine Art Test für die Teststation“, sagt Helm, „und bisher können wir die gestiegenen Besucherzahlen dank der Hilfe der Bundeswehr gut stemmen.“ Dank der zusätzlichen Kapazitäten sei es ab sofort möglich, sich bis zu drei Mal pro Woche kostenlos testen zu lassen, so Helm. Öffnungszeiten Testzentrum Eilenburg: Montag 8 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 17 Uhr, Mittwoch 8 bis 18 Uhr, Donnerstag 8 bis 17 Uhr und Freitag 8 bis 16 Uhr.

Lesen Sie auch:

160 Frauen und Männer in Eilenburg geimpft

Gewandhaus wird nächstes Corona-Testzentrum in Leipzig – Eröffnung am Donnerstag

940 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Bad Düben: Neues Schnelltestzentrum

In Bad Düben ist das Angebot für Tests ebenfalls erweitert worden. Am Freitag hat das neue Corona-Schnelltestzentrum im Heide Spa geöffnet. Die Tests sind im Rahmen der so genannten „Bürgertests“ für jeden Interessierten kostenfrei. Testen in Bad Düben: Montag und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Marktapotheke; Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr in den Räumen des Heide Spa.

Mockrehna: Mehr Tests möglich

In Mockrehna können sich Bürgerinnen und Bürger jetzt jeweils mittwochs von 11 bis 17 Uhr testen lassen. Knapp 50 haben diese Möglichkeit im Vereinsheim in der Dommitzscher Straße in der Vorwoche genutzt. Trotz der ausbaufähigen Besucherzahl war Ortsvorsteher Bernhard Wagner froh, in Mockrehna ein solches Testzentrum vorhalten zu können.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Entscheidung war gut“, sagte Wagner. Initialzündung sei eine Initiative des gesamten Ortschaftsrats gewesen, der mit Hilfe der Gemeinde damit beim Landkreis offene Türen eingerannt sei.

Von Robin Knies und Christian Wendt