Eilenburg

Der 22. 2. 2022 war als Schnapszahltag und zugleich palindromisches Datum schon generell etwas Außergewöhnliches. Zu einem ganz besonderen Tag – zumindest für ihre Eltern – machten diesen Dienstag jedoch Freya, Lore und Sam. Die drei Babys erblickten an eben jenem historischen Datum in den Kreißsälen der Geburtshilfe in Eilenburg das Licht der Welt.

Freya war am 22. 2. 22 das erste Baby in Eilenburg

Den Anfang machte Freya, die um 7.47 Uhr mit 3770 Gramm und 50 Zentimetern erstmals in den Armen ihrer Mama Jana Osthoff und ihres Papas Ralf Osthoff lag. Für das Ehepaar aus dem Zscheppliner Ortsteil Naundorf ist Freya das erste Kind und sie könnten auf die Punktlandung in Sachen Datum nicht stolzer sein: „Wir selbst haben tatsächlich ein Faible für besondere Daten und deshalb beispielsweise am 10. 10. 2020 um 12 Uhr geheiratet“, erzählt Mama Jana, die mit der Betreuung in der Geburtshilfe Eilenburg sehr zufrieden war. „Hebamme Jana hat mir zu jeder Zeit ein so gutes Gefühl und Sicherheit gegeben.“

Eilenburgs zweites Schnapszahl-Baby heißt Sam

Die zweite Geburt an diesem Tag war Sam, der seit 8.58 Uhr mit 3614 Gramm und 53 Zentimetern das Leben seiner Eltern Gislind Schmidt und Ronny Amling aus Krostitz bereichert. Sam legte dabei eine Punktlandung zum errechneten Geburtstermin hin. „Natürlich war uns in erster Linie wichtig, dass er gesund ist“, sagt Mama Gislind. „Aber ein klein wenig drauf gehofft, dass es am Ende wirklich der 22. 2. 2022 wird, haben wir schon auch.“ Frisch aus der Klinik entlassen freut sich zu Hause vor allem Schwester Sunny (5) darauf, ihren kleinen Bruder endlich kennenzulernen.

Lore macht das Eilenburger Geburtentrio am 22. 2. komplett

Und auch Lore wollte sich den besonderen Geburtstag scheinbar nicht entgehen lassen. Um 13.28 Uhr kam sie mit 3260 Gramm und 49 Zentimetern und damit vier Tage vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt. „Ich hatte schon im Gefühl, dass sie eher kommen könnte, weil auch ihr großer Bruder Matti damals früher kam“, so Mama Lisa Hinneburg aus Doberschütz. Dass es nun mit dem Schnapszahltag geklappt hat, sei schon etwas Besonderes und freue auch Papa Manuel Schneider sehr.

In der Eilenburger Klink erblickten seit Jahresbeginn 46 Kinder das Licht der Welt

Übrigens: Fast scheint es, als ob sich andere Babys nun bewusst Zeit gelassen haben. Bis Stand Donnerstag jedenfalls blieb es ruhig auf der Geburtenstation. Mit Stand 24. Februar kamen in diesem Jahr 46 Kinder (24 Mädchen, 22 Jungen) zur Welt. Im Vorjahr wurden in den Kreißsälen der Klinik Eilenburg insgesamt 335 Babys (168 Mädchen, 167 Jungen) geboren. Dass die Schnapszahldaten die Statistik prägen, ist nach den ersten beiden Monaten erstmal nicht zu vermuten. Zwar erblickte am 1. 1. 22 ein Mädchen das Licht der Welt, am 2. 2. 22 gab es dagegen keine Geburt.

Von LVZ