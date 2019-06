Dübener Heide/Eilenburg

Wie toll war das denn? Anstatt im Klassenzimmer zu büffeln, ging es bei bestem Wetter hinaus in den Wald. Die Jungen und Mädchen zweier Schulklassen der Grundschule Berg in Eilenburg fuhren jetzt mit dem Bus in die Köhlerei Eisenhammer bei Tornau, wo zunächst ein stärkendes Frühstück von Köhlerin Norma Austinat mit Honig eines regionalen Imkers auf sie wartete.

Zur Galerie Statt Mathe und Deutsch zu büffeln ging es für Schulklassen der Grundschule Berg ins Grüne.

Wenig später stellte sich der Theaterpädagoge Larsen Sechert aus Leipzig vor. Mit ihm ging es den Hammerbach entlang, um nach Spuren des Bibers zu suchen. Während des kleinen Spazierganges auf dem Wanderweg „Heidebibertour“ erfuhren die Kinder von den Experten allerlei Wissenswertes über das Tier, seinen Lebensraum und auch, mit welchen Problemen der Mensch gelegentlich zu kämpfen hat, wenn das Nagetier an ungünstigen Stellen Dämme und Burgen errichtet. Köhlerin Austinat, bei der sie kurz zuvor gefrühstückt hatten, hat es leidvoll erfahren müssen. Seit Jahren kämpft sie gegen die zunehmende Vernässung auf ihrem Betriebsgelände an, für die sie den Nager und seine Bauten verantwortlich macht.

Kleines Theaterspiel im Wald

Über ein kleines Theaterspiel, das vor Ort spontan eingeübt wurde, versuchte die Gruppe, sich kindgerecht der Thematik zu nähern. So schlüpften die Jungen und Mädchen unter Anleitung des Theaterpädagogen in kleine Rollen und verarbeiteten das Erlebte während der Darbietung an der Hammerbachhütte. Leider war der Aufenthalt im herrlichen Wald der Dübener Heide viel zu kurz, denn gegen Mittag hieß es wieder einsteigen, und zurück zur Schule fahren.

Wie Axel Mitzka vom Verein Dübener Heide verriet, befindet sich die Eilenburger Bildungseinrichtung auf dem Weg zur Naturparkschule. So nennen dürfen sich bereits die Grundschulen in Doberschütz, übrigens als erste in Sachsen, und die Karl-Neumann-Schule in Eilenburg. Authausen könnte den Titel Ende des Jahres bekommen. In Pressel gibt es den ersten Naturpark-Kindergarten im Freistaat.

Projekt macht Natur erlebbar

Möglich wurde dieser Naturaktionstag mit dem Thema „Wir machen Natur erlebbar“ durch den Verband Deutscher Naturparke und dem Unternehmen Kaufland. Wie fühlt sich ein Baum an? Welche Tiere leben im Wald? Kinder aus einem städtischen Umfeld haben häufig wenig Naturerfahrungen. Die Initiatoren haben sich zum Ziel gemacht haben, Schulklassen einen Naturerlebnisausflug in einem Naturpark und somit den Zugang zur heimischen Natur zu ermöglichen und sie für eine gesunde Ernährung und Lebensweise sowie für die Wertschätzung regionaler Lebensmittel zu sensibilisieren.

Insgesamt sollen durch diese Kooperation deutschlandweit 40 Naturaktionstage gefördert werden, um Schülerinnen und Schülern wichtige Aspekte der Natur auf spielerische Weise näher zu bringen.

Von Heike Nyari