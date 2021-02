Eilenburger Trauerrednerin über einsamen Abschied in der Zeit von Corona

Eilenburg

Keine Umarmung, kein Händeschütteln, kein richtiger Blick durch die Maske, man sieht die Gesichter nicht, das Weinen ist schwierig. „Die Gesten der Zuneigung fehlen einfach“, sagt Manuela Rühl und seufzt. Die 54-Jährige aus Pressen bei Eilenburg ist Trauerrednerin und erlebt seit Monaten Trauerfeiern und Beisetzungen, die Angehörigen von Verstorbenen viel abverlangen.

Beisetzungen mit zehn Angehörigen

Da ist die Trauer über den Verlust eines lieben Menschen, die alles überwiegt. Erschwerend kommen aber noch die derzeitigen Umstände wegen der Corona-Pandemie hinzu. Wenn Manuela Rühl in diesen schwierigen Zeiten in einer Kirche oder Trauerhalle steht, um das Leben und Wirken eines Verstorbenen mit ihren Worten zu würdigen, ist die Trauergesellschaft ungewöhnlich klein. Beerdigungen sind in Sachsen nur mit bis zu zehn Personen im engsten Familienkreis zulässig. Eine Regelung, die Familien mitunter verzweifeln lässt, „weil oft die Familie viel größer ist“, weiß Manuela Rühl, die seit nunmehr 13 Jahren als Trauerrednerin in Nordsachsen und in Leipzig arbeitet. „Und wer sagt dann, du darfst nicht mitgehen?“ Es gebe schließlich nur diesen einen Abschied.

Manuela Rühl stellt fest, dass derzeit „viele sehr alte Menschen“ beigesetzt werden. Sie sagt aber auch: „Ich hatte schon immer Zeiten, wo es viele Beisetzungen gab. Ich kann nicht genau sagen, dass es jetzt deutlich mehr sind. Natürlich gibt es derzeit viele, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben sind.“

Blickt man auf die Zahlen, ergibt sich folgendes Bild: Der Landkreis Nordsachsen zählt seit Beginn der Corona-Pandemie inzwischen 248 Tote im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl war in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Auch deutlich mehr Menschen sind im vorigen Jahr in Sachsen gestorben als in den Vorjahren. Insgesamt starben im Freistaat laut Statistischem Bundesamt 61 948 Menschen. Im Vergleichszeitraum der Jahre 2016 bis 2019 hatte die Zahl stets unter 56 000 gelegen. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung während der zweiten Corona-Welle in Sachsen. Im November stieg die Zahl der Sterbefälle im Vergleich zum Schnitt der vier Vorjahre um 39 Prozent an. Im Dezember lag die Zahl mit 9863 mehr als doppelt so hoch wie der Vierjahresschnitt. Die Zahlen für den Freistaat deuten auf eine coronabedingte Übersterblichkeit bei den über 60-Jährigen hin.

„Man begreift den Tod besser“

Eine Trauerschleife mit der Aufschrift „Letzter Gruß“ auf einem Grab. Quelle: dpa-Zentralbild

Das Abschiednehmen von einem Verstorbenen ist wichtig für Angehörige. „Man begreift den Tod besser“, weiß Manuela Rühl, die schon recht früh ihre Mutter verloren hat, da war sie 24 Jahre alt. Die Trauerfeier ist derzeit nahezu die einzige Möglichkeit dafür. Bei an Corona Verstorbenen ist der Abschied am Sarg oder Sterbebett meistens nicht möglich. Ein letztes Mal die Hand halten oder über das Gesicht streicheln, das letzte Mal dem Partner, der Mutter oder dem Vater ganz nah sein, um vielleicht etwas zu sagen, was man schon immer sagen wollte – viele wünschen sich das, dürfen es aber nicht. „Eine Frau sagte zu mir, sie wollte ihre Mutti in den letzten Stunden begleiten, aber es ging nicht. Sie meinte, ’wir dürfen nicht hin, sie muss jetzt alleine sterben. Das hat die Mutti nicht verdient’. Das tut mir dann auch sehr weh“, schildert Manuela Rühl Erfahrungen, die sie zuletzt mit Hinterbliebenen gemacht hat. „Im Gesetz steht zwar, man darf Sterbende noch besuchen. Aber es wird unterschiedlich ausgelegt. Manche Krankenhäuser oder Pflegeheime erlauben es, aber die meisten nicht.“ Manuela Rühl befürchtet, dass dadurch etwas bei der Trauerbewältigung und am Ende in der Trauerkultur verloren geht.

Andere Formen des Abschiednehmens

Aber sie will auch Mut machen und Hoffnung geben trotz aller Widrigkeiten. „Vielleicht muss man in solchen Zeiten nach anderen Formen des Abschiednehmens schauen oder in die Trauerfeier Persönliches mit einbringen wie die Urne selbst tragen, einen Brief an den Verstorbenen schreiben und vorlesen oder vorlesen lassen, vielleicht spielt die Enkelin ein Instrument und traut sich.“ Nach dem ersten Lockdown im vorigen Jahr hätten sich Familien entschlossen, später Gedenkfeiern zu machen. Man könne auch ein Gedenkfest gestalten, zu Hause oder woanders, wo dann alle zusammen kommen können. „Ich denke, die Rituale, die wir haben, sind schon wichtig.“

Die Umstände und Beschränkungen bei Trauerfeiern in der Pandemie-Zeit sind derzeit ein großes Thema in den betroffenen Familien. Das fängt schon bei der Kontaktaufnahme zu Manuela Rühl an. „Viele wollen erstmal nur telefonieren, weil sie wegen Corona Kontakte vermeiden wollen. Das ist sicher richtig, aber nicht das selbe.“ Ihr liegt viel an dem persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht, wenn sie eine Rede auf Verstorbene vorbereitet. Oftmals ist sie auch ein bisschen Seelsorger.

Die Trauerfeiern laufen derweil nach dem gleichen Ritual ab, wenn auch im kleinen Kreis. Mit einem Musikstück eröffnet Manuela Rühl die Trauerfeier, begrüßt die Hinterbliebenen, verliest ein Gedicht oder eine kleine Geschichte über das Leben und den Tod. Es folgt ein zweites Musikstück, oftmals ein Lieblingslied des Verstorbenen. Dann findet sie persönliche Worte, erzählt vom Leben des Toten und der Familie. Mit einem letzten Musikstück endet die Trauerfeier und die Beisetzung erfolgt. Mit Abstand, mit Maske. Irgendwie allein.

Hinterbliebenen Türen öffnen

„Mein Ansatz ist, deutlich zu machen, was bleibt. Was ist das Wichtige? Was wird weitergetragen und lebt vielleicht in den Nachkommen des Verstorbenen weiter?“ Sie will den Hinterbliebenen auch Türen öffnen, ihnen ein Angebot geben, damit sie sich gedanklich mit dem Tod beschäftigen. „Der Tod gehört zum Leben dazu. Wir sind nur zu Gast auf dieser Erde“, sagt Manuela Rühl. Kinder- und Jugendsuizide seien „das Schlimmste. Und das waren Kinder im Alter meiner Kinder, das berührt das Mutterherz. Man weiß dann gar nicht, was man sagen soll“, so die Mutter dreier Töchter, die dann selber erstmal sprachlos ist und trotzdem irgendwie die richtigen Worte finden muss. Seit ein paar Jahren stellt sie aber auch einen anderen Umgang mit dem Tod fest: „Es gibt mehr Hospize, mehr Angebote, würdevoll zu sterben, mehr Familien, die Angehörige zum Sterben nach Hause holen. Das macht Mut. Und das versuche ich dann auch, in meinen Reden zu betonen.“

„Ich mache diesen beruf aus dem Herzen gern“

Manuela Rühl ist seit 2007 als Trauerrednerin tätig. Quelle: Nico Fliegner

Zum Beruf der Trauerrednerin ist Manuela Rühl eher durch Zufall gekommen. Sie war vor vielen Jahren bei einem Freund in der Friedhofsverwaltung beschäftigt, der sie ermutigt hat für diesen Beruf. „Es sollte dort eine kleine Trauerfeier geben. Eine Familie wollte nur ein paar Worte am Grab. Das habe ich übernommen. Die Leute waren sehr berührt und das war ermutigend für mich. So begann alles.“

Heute hält Manuela Rühl um die 100 Trauerreden im Jahr – und ist bei jeder nach wie vor ein Stück aufgeregt. Aber das gehört dazu. „Ich mache diesen Beruf von Herzen gern. Ich komme ganz schnell den Menschen ganz nah auf eine Art und Weise, wie man sich sonst nie begegnet.“ Und das kann ihr auch die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen nicht nehmen.

Von Nico Fliegner