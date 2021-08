Eilenburgs Gewerbeverein lädt zum Stammtisch

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburgs TGV lädt zu Stammtisch

Der Tourismus- und Gewerbeverein (TGV) der Stadt Eilenburg veranstaltet am 15. September um 18.30 Uhr den nächsten öffentlichen Stammtisch. Wie der TGV mitteilte, geht es diesmal erneut um das in der Stadt geplante Projekt Coworking-Space. Bedeutet: Freiberufler, kleinere Startups oder digitale Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander profitieren. In den Gemeinschaftsbüros nutzen sie die Arbeitsplätze und Infrastruktur wie Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon, Beamer oder auch Besprechungsräume gemeinsam.

Beim Stammtisch wird es einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten dazu geben und die Bedarfsanalyse für das Coworking-Projekt steht im Fokus. Zu Gast ist diesmal Martin Richter, FDP-Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis Nordsachsen. Es besteht die Möglichkeit, sich mit Fragen an den Kandidaten sowie zu weiteren Themen zu äußern. Darüber hinaus, so kündigen die Veranstalter an, wird der Stammtisch „wieder in lockerer und geselliger Runde Anregung zu Gesprächen, aktuelle Informationen und die Möglichkeit zu neuen Kontakten bieten“.

Der Stammtisch findet bei der Freizeit und Erholungszentrum GmbH am Kiessee statt. Interessenten werden gebeten, sich bis 14. September anzumelden. Holger Millemann, Vorsitzender des TGV, Telefon 0177 3698490

Spiel auf Instrument aus Glas

Ein außergewöhnliches Konzert findet am Dienstag, dem 31. August, 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche St. Nikolai in Bad Düben statt. Die Augsburgerin Sabine Dobbertin spielt auf dem Verrophon. Das Verrophon ist ein modernes Glasinstrument, das in den 1980er-Jahren von Sascha Reckert entwickelt wurde. Es ist mit der Glasharmonika verwandt, dem Glasinstrument, das es bereits zu Mozarts Zeiten gab. „Allerdings ist es im Klang stärker“, so Bad Dübens Kirchenkantor Norbert Britze. In einem Holzgestell sind e30 Glasröhren unterschiedlicher Größe befestigt, die an den oberen Rändern mit nassen Fingern gestrichen werden, bis ein Ton erklingt. Besucher könnten sich auf ein außergewöhnliches Konzert freuen.

Haltestelle wird umgebaut

Die Gemeinde Doberschütz hat in ihren elf Ortsteilen bereits 15 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Damit bleibt diese Aufgabe jetzt nur noch an dem Bus-Stopp Platte in Sprotta sowie auf der Roten Jahne. Für Sprotta hat die Gemeinde die inzwischen von 90 auf 80 Prozent gesunkene Förderung noch für dieses Jahr in Aussicht. Geplant ist hier, dass der Bus auf der freien Fläche vor dem Kindergarten eine Schleife fährt. Schulbus- und Kindergartenkinder können damit gefahrlos auf der Platte aussteigen. Die Bushaltestelle auf der Roten Jahne soll 2022 kommen. „Allerdings“, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU), „sind wir auch hier darauf angewiesen, dass wir die Fördermittel bekommen.“

Authausener Kapelle probt wieder

Die beiden Authausener Chöre, der Männergesangverein und die Kantorei, singen wieder regelmäßig bei Übungsstunden und Auftritten. Auch die Blaskapelle ist aktiv. Die Musikanten proben jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr unter der musikalischen Leitung von Ralf Littmann und der zweiten Dirigentin Susann Laugwitz auf der großen überdachten Bühne in der Authausener Steinerkeide. Die Blaskapelle Authausen kann sich über 15 aktive Männer und Frauen freuen. Den ersten Auftritt in diesem Jahr genossen die musizierenden Vereinsmitglieder beim Tornauer Teichfest. Hin und wieder erfreuen sie Jubilare mit kleinen Ständchen. Zur Einweihung des neuen Authausener Vereinshauses, das in der Steinerkeide errichtet wird, werden die Bläser den musikalischen Frühschoppen neben weiteren Akteuren bereichern. „Wir freuen uns übrigens über jeden Nachwuchs“, heißt es aus den musikalischen Reihen. Wer möchte, kann bei den Proben gern mal vorbeischauen.

Neuer Termin für Wildkatzen-Tour

Die für den 4. September angekündigte Wildkatzen-Exkursion mit Wildkatzen-Expertin Almut Gaisbauer vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Sachsen muss aus organisatorischen Gründen auf den 11. September verlegt werden. An diesem Tag begibt sich die Fachfrau auf die Spuren des lautlosen Jägers, teilte der Verein Dübener Heide mit. Noch bis zum 29. September können sich Interessierte die Wildkatzenausstellung „Rückkehr auf leisen Pfoten“ im Naturparkhaus in Bad Düben ansehen.

Ortschaftsrat berät über Schuljubiläum

Das Schulhaus in Jesewitz wird im nächsten Jahr 60 Jahre alt. Das will die Schule mit den Einwohnern feiern. Auch der Ortschaftsrat Jesewitz unter dem Vorsitz von Irmtraud Hügl kündigte Unterstützung an. Darum geht es auf der nächsten öffentlichen Sitzung, die heute ab 19 Uhr im Gemeindeamt in Jesewitz stattfindet.

Kita „Bärchen“ öffnet Türen

Die Kindertagesstätte „Bärchen“ in Eilenburg lädt für Sonnabend, den 18. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Wie die Stadtverwaltung informierte, können sich Interessierte die Kita ansehen, Informationen über das Konzept und die Arbeitsweise erhalten und mit Erziehern ins Gespräch kommen.

Von lvz