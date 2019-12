Tiefensee

Puuuh. Da müssen Doreen und Daniel Zaremba erstmal tief durchatmen. Soeben hat ihnen Redaktionsleiter Frank Pfütze den Betrag benannt, der bei der LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ für die Tiefenseer Großfamilie zusammen gekommen ist. 11 867,88 Euro haben 335 LVZ-Leser in den vergangenen Wochen für das Ehepaar und ihre acht Kinder Paula (2), Fabrice (5), Fabienne (7), John (8), Marc (10), Emilia (12), Florentine (14) und Tim (16) gespendet, die nach einem Krankheitsfall des Familienvaters dringend notwendige Arbeiten im Haus nicht weiterführen können. Daniel Zaremba hat einen Magendurchbruch erlitten, kann seit dem nicht mehr anpacken oder schwer heben.

Der Familie wird nun eine Riesenlast genommen

Die riesige Resonanz überrascht die Familie sichtlich. „Ich bin total baff. Damit haben wir nicht gerechnet, das übertrifft alle Erwartungen“, schüttelt Daniel Zaremba immer wieder ungläubig den Kopf. Dank des Geldes können nun Firmen beauftragt werden, die die begonnenen Arbeiten fortsetzen. Vor allem jene im einzigen Bad im Haus, das derzeit gar keines ist, sondern einer Baustelle gleicht. Schwer vorstellbar, dass sich hier zwei Erwachsene und acht Kinder täglich waschen müssen. Ein Waschbecken fehlt, ebenso wie eine Dusche, eine Heizung muss erst installiert, Beleuchtung angebracht werden. Fliesen, um die kahlen Wände zu verdecken, liegen bereit.

LVZ-Leser nehmen großen Anteil am Schicksal der Familie

Die Zarembas jedenfalls sind den LVZ-Lesern sehr dankbar, dass diese so am Schicksal der Familie teilhaben und helfen. Sie wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein solch hoher Betrag zusammengekommen ist. Ihnen wird nun eine Riesenlast genommen. Die LVZ ist bereits mit Firmen im Gespräch, die die Arbeiten übernehmen wollen, und der Familie so zu einem wohnlich angenehmen Umfeld verhelfen. Auch wenn es bis zur Umsetzung noch etwas dauern wird, sind das für die Großfamilie tolle Nachrichten pünktlich zum Fest. Das wird in den nächsten Tagen daheim gefeiert, mit geschmücktem Weihnachtsbaum, Kartoffelsalat und Würstchen und traditionell Ente am ersten Feiertag – und natürlich den Geschenken. Bei acht Kindern alles unter einen Hut zu bringen, sei nicht einfach, sagt Doreen Zaremba. Entsprechend quirlig wird es zugehen.

Erlös soll auch den acht Kindern zugute kommen

LVZ und Diakonie Delitzsch-Eilenburg haben in den letzten Wochen die Aktion begleitet. Die Freude ist bei den langjährigen Partnern groß. „Das ist ein tolles Ergebnis. Mit dem Geld kann baulich einiges gemacht werden, zum anderen können wir den Kindern etwas gutes tun, sie einkleiden, ihnen einen Ausflug oder Aufenthalte in Ferienlagern ermöglichen“, freut sich LVZ-Redaktionsleiter Frank Pfütze. Auch Diakonie-Geschäftsführer Tobias Münscher-Paulig ist begeistert: „Wir freuen uns, dass so viele gespendet haben.“ Die Resonanz zeige, dass die Bereitschaft da ist, Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind: „Es ist schön, dass wir dabei ein Stückweit helfen können.“

Weitere Spendernamen veröffentlichen wir in den nächsten Tagen.

Von Kathrin Kabelitz