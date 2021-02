Einblicke: So geht es in Bad Dübens neuem Hort voran

Bad Düben

Die Liste der als fertig abhakbaren Maßnahmen beim Neubau des Hortes an der Bad Dübener Heide-Grundschule wächst. „Die Hülle mit Dach, Glasfassade, Außenputz ist soweit fertig“, sagt Bauamtsleiter Thomas Brandt. Außerhalb des Rundbaus müssen noch bis Ende Mai die Außenanlagen samt Verbindung zum Mississipi-Spielplatz gestaltet werden.

Deren Gestaltung wurde zusammen mit den Arbeiten an der Heide-Grundschule ausgeschrieben, wo für rund 330 000 Euro der Schulhof ein komplett neues Outfit bekommt. Geplant sind unter anderem ein Bewegungsbad für Skateboard und Roller, ein großes Schachbrett, Balanciermöglichkeiten sowie vergrößerte Grünflächen mit Bäumen und Sitzmöglichkeiten.

Zur Galerie Im Hort-Neubau an der Heide-Grundschule in Bad Düben wird eifrig gewerkelt. Mit dem neuen Schuljahr soll die Einrichtung in Betrieb gehen. Hier ein Blick hinter die Kulissen.

Die ersten Leuchten sind schon installiert

Derzeit liegen die Arbeiten draußen im wahrsten Sinne des Wortes weitgehend auf Schnee und Eis. Dafür geht es innen weiter voran. Der Estrich-Boden liegt, vorbereitende Malerarbeiten sind erfolgt. Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauer sind tätig, ebenso die Elektriker, erste Lampen wie die Flügelleuchten im kreisrunden Hortraum sind bereits installiert. Einiges zu tun haben auch noch die Trockenbauer. Inklusive vieler Restarbeiten wird das noch dauern.

Optisch sichtbar in Richtung Fertigstellung geht es dann wieder einen entscheidenden Schritt voran, wenn Maler- und Bodenlegearbeiten erfolgen können. Als baulich anspruchsvoll erweist sich der Verbindungsgang zur Schule, bei dem Stahl- und Trockenbau kombiniert werden. In den runden Raum, von dem vier sogenannte Finger mit je einem Sanitärbereich abgehen, wird noch eine große Treppe eingebaut. Bauen, Spielen, Kreativbereich, Personalraum, Bewegungsraum – alles hat seinen Platz in dem vom Leipziger Architektenbüro s.ai konzipierten innovativen Objekt.

Mitte des Jahres kommen die Möbel

Ende des zweites Quartals soll der Bau so weit fertiggestellt sein, dass die Innengestaltung starten kann, heißt: Küchenzeilen für Tee- und Kinderküche, Dekoration sowie die Einbau- und transportablen Möbel, was angesichts der Rundform des Gebäudes zuzüglich spitz- oder stumpfwinkliger Ecken besondere Anforderungen darstellt.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das eigentliche Ziel der Fertigstellung zum Ende vergangenen Jahres wurde wie so einige Termine in den letzten Jahren, wofür es die unterschiedlichsten Gründe gab, nicht erreicht. Dies allein auf Corona zu schieben, wäre nicht richtig, sagt Christiane Schur, die im Bauamt der Stadt das Projekt federführend betreut. Zwei für den Bauprozess wichtige Firmen seien weggebrochen, neue zu binden, sei wegen der trotz Corona guten Auslastung der Unternehmen nicht so einfach gewesen. „Wir gehen jetzt davon aus, dass wir im neuen Schuljahr mit dem Hort starten können“, versichert Thomas Brandt.

Lesen Sie auch:

Bau kostet fast fünf Millionen Euro

Rund drei Millionen Euro sollte der neue Hort, für den im November 2018 die erste Erde bewegt wurde, ursprünglich mal kosten, 1,2 Millionen Euro Mehrbedarf musste Bad Düben 2019 bei der Sächsischen Aufbaubank beantragen und bekam diese bewilligt – im November 2020 hatte der Stadtrat über weitere rund 300 000 Euro Mehrkosten zu entscheiden. Macht 4,9 Millionen Euro, die das innovative Domizil für 220 Hortkinder letztlich kosten wird.

Von Kathrin Kabelitz