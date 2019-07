Bad Düben

Unbekannte Täter sind im Bad Dübener Windmühlenweg in einen Schulcontainer eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, werden in dem Container üblicherweise Sportgeräte gelagert. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Die Täter hinterließen jedoch rechtsgerichtete Schmierereien an der Außenwand des Containers. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Am Montagnachmittag entdeckt

Wie hoch der bei der Tat entstandene Sachschaden ist, ist bisher noch nicht bekannt. Festgestellt wurde der Einbruch erst am Montagnachmittag, so die Polizei weiter. Die Tat habe sich dementsprechend irgendwann in der Zeit zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr, und Montagnachmittag, 16.15 Uhr, ereignet.

Von lvz