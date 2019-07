Bad Düben

Unbekannte Täter sind in der Dommitzscher Straße in Bad Düben in einen Getränkemarkt eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, öffneten sie nachts gewaltsam die Zugangstüren und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge an Zigaretten. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl.

Von lvz