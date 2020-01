Bad Düben

Ein unbekannter Täter ist in der Windmühlenstraße in Bad Düben in ein Jugendhaus eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Einbrecher offenbar mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen und war dann in das Gebäude eingestiegen. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und das Mobiliar und stahl schließlich einen Laptop, verschiedene Bekleidungsstücke und den Schlüssel zur nahegelegenen Turnhalle.

Kripo ermittelt

Anschließend drang der Täter auch in die Turnhalle ein. Ob dort ebenfalls etwas fehlt, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Entdeckt wurde die Tat laut Polizei am Montagvormittag. Damit habe sich der Einbruch irgendwann in der Zeit zwischen dem 23. Dezember und dem 6. Januar ereignet.

