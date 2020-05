Bad Düben

Einbrecher haben am Wochenende in der Steinlache in Bad Düben eine Firma heimgesucht. Wie die Polizei berichtete, schnitten sie zunächst einen Stabmattenzaun auf. Anschließend durchwühlten sie mehrere Wertstoffcontainer und drangen gewaltsam durch ein Fenster in einen Bürocontainer ein. Ob und was aus den Büros gestohlen wurde, ist noch unklar. Entwendet wurde jedoch aus einem auf dem Hof stehenden Lkw der Originalschlüssel. Ein Firmenmitarbeiter hatte den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unklar. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ