Bad Düben

Unbekannte Täter sind am Feiertag, gegen 6 Uhr morgens, in einen Einkaufsmarkt in der Dommitzscher Straße in Bad Düben eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, entfernten sie Ziegel vom Dach, um so in den Markt zu gelangen. Danach wurde allerdings der Einbruchalarm ausgelöst – woraufhin die Täter flohen. Ob sie zuvor etwas entwendet hatten, war zunächst noch nicht bekannt.

Von lvz