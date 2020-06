Bad Düben

Der Spielplatz im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle soll eine Seilbahn erhalten. Einen entsprechenden Leader-Förderantrag wollte die Stadt noch in der vergangenen Woche stellen, wie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) jetzt den Stadtrat informierte. Hat der Erfolg, kann die Kommune für das rund 19 900 Euro teure Projekt auf 80 Prozent Förderung aus dem Regionalbudget zurückgreifen. Der Eigenanteil in Höhe von rund 3000 Euro wird mit Mitteln des ehemaligen Kinder- und Jugendvereins gedeckt, den dieser bei seiner Auflösung mit dem Verwendungszweck für den Spielplatz an die Stadt gespendet hatte. Die Seilbahn soll rund 30 Meter lang sein und entlang des Spielplatz-Geländes führen.

Ein Zaun zur B 2/ Paul-Kaiser-Straße

In diesem Zusammenhang gab Michael Seidel ( SPD) eine Frage von Eltern weiter, ob sich am benachbarten Bolzplatz zur B 2 oder Paul-Kaiser-Straße hin nicht ein Zaun aufstellen ließe. In Wellaune gäbe es eine solche Abgrenzung auch schon. Münster machte keinen Hehl daraus, dass ihr Gitterstab-Zäune, wie in Schnaditz, Tiefensee und Wellaune, so nicht gefallen. Dies erinnere an einen Käfig. Ein Ballfangzaun hinter dem Tor sei sicher denkbar. Einer mehrheitlich anderen Meinung wolle sie sich aber nicht verschließen.

