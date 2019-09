Einsatzschiff-Trio: Nun fehlt nur noch die „Bad Düben“

Bad Düben/Warnemünde

Nun fehlt nur noch die „Bad Düben“ – dann ist das neue Einsatzschiff-Trio der Bundespolizei vollständig. Nach der „ Potsdam“, die im Juli in Dienst gestellt wurde, wurde jetzt am Cruise Center in Rostock-Warnemünde die „ Bamberg“ getauft, gesegnet und ist nun neben der BP 26 „ Eschwege“ als weiteres Einsatzschiff der Bundespolizeiinspektion See Warnemünde im Einsatz.

„ Bad Düben “ soll bald folgen

Die BP 83 „ Bad Düben“ wird als drittes neues Einsatzschiff voraussichtlich noch im Herbst ihren Dienst bei der Bundespolizei in Neustadt aufnehmen und dann in ganz Europa unterwegs sein. Die Auslieferung des Schiffes, das seit einigen Wochen zu Innenausstattung in der Berner Werft liegt, soll wohl noch in diesem Jahr erfolgen. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

Hubschrauberlandedeck gehört dazu

Weil alte Einsatzschiffe ausgemustert werden mussten, hatte der Bundestag im Dezember 2016 rund 180 Millionen Euro für den Kauf von drei neuen Booten freigegeben. Die neuen hochseetauglichen Einsatzschiffe verfügen unter anderem über ein Hubschrauberlandedeck für den Hubschrauber „Super Puma“ und Staumöglichkeiten für die Ausrüstung von Spezialkräften. Darüber hinaus verfügen die Schiffe über besondere Möglichkeiten, Spezialkräfte in den Einsatz zu bringen, zu führen, zu versorgen und zu schützen.

Alte „ Bad Düben “ 2017 ausgemustert

Der Name Bad Düben wird damit weiter auf den Meeren Europas präsent sein. Das alte Bundespolizei-Einsatzschiff „ Bad Düben“, ein umgebautes ehemaliges Raketenschnellboot der DDR-Volksmarine, war technisch veraltet und wurde 2017 ausgemustert. Zuvor war es in der TV-Serie „Küstenwache“ sogar zu Fernsehruhm gekommen.

Von lvz