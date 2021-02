Eiscafé Sicilia in Bad Düben: Sohn Nino übernimmt das Geschäft

Bad Düben

Im Eiscafé Sicilia in Bad Düben steht die nächste Generation in den Startlöchern. Nino Cangemi tritt in die Fußstapfen seiner Eltern und wird die Eisdiele am Markt am 1. März übernehmen. Ein Schritt, auf den die Bad Dübener Familie mit italienischen Wurzeln seit zwei Jahren hingearbeitet hat.

„Eislöffel in die Wiege gelegt“

Der 37-Jährige, der bis dato in der Versicherungsbranche tätig war, freut sich auf die neue Aufgabe. „Mir wurde der Eislöffel in die Wiege gelegt“, erzählt er. Und tatsächlich: So wirklich neu ist das Eisgeschäft für den jungen Mann nicht, denn er ist mit Bruder Gabor quasi im Eiscafé groß geworden; beide haben die Eltern in ihrer Freizeit oft unterstützt, kennen sich mit der Eisproduktion und sämtlichen Abläufen bestens aus. Jetzt werden die Rollen getauscht: Nino übernimmt das Ruder, aber Marina (61) und Fernando (60) Cangemi sind weiterhin im Boot und unterstützen ihn und Lebenspartnerin Katrin, die ebenfalls ins Eiscafé einsteigt.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Eis verkaufen macht einfach Spaß. Eisdieler ist der schönste Beruf“, erzählt der gelernte Kaufmann, der in der Zwischenzeit verschiedene Lehrgänge absolviert hat und sich so weiteres Wissen über die Eisproduktion angeeignet hat. Das meiste aber haben ihm die Eltern beigebracht. Die können ihr Handwerk, schließlich gibt es das Eiscafé seit 1978 am Markt in Bad Düben – und ist dort nicht mehr wegzudenken. „Der Kontakt mit den Menschen macht einfach Spaß. Sie kommen mit einem strahlenden Lächeln – Eis essen ist ja was Schönes“, erzählt Marina Cangemi.

Eis aus traditioneller Herstellung

Ninos Opa kam vor dem Zweiten Weltkrieg als Gastarbeiter von Sizilien nach Deutschland und hatte das erste Eiscafé 1947 eröffnet. Seither war es immer in Familienhand – auch in der DDR. Die Familie durfte es auf Kommission weiterbetreiben. Und das mit großem Erfolg. Die Eisdiele zieht nicht nur Gäste aus Bad Düben, sondern dem weiten Umland an, es gibt viele Stammgäste. Die Leute sind heiß auf das Eis der Cangemis, schließlich wird alles noch selber und traditionell produziert. „Wir verwenden dafür alte Rezepturen und nur natürliche Zutaten und keine Aromastoffe. Und das schmeckt man eben auch“, sagt Fernando Cangemi.

Lesen Sie auch:

Eiskugeln und Geschenke für Bad Dübener Kinder

Der große Test: Nordsachsens versteckte Eisparadiese

Am besten gehen immer noch die Klassiker Schoko und Vanille, weiß Marina Cangemi. Eine Art Geheimtipp ist das Mango-Chili-Eis, das Nino bereits vor zehn Jahren entwickelt hat. Aber auch das Mohn-Mandeleis ist gefragt. Über 20 verschiedene Sorten sind wechselnd im Angebot.

Das plant der neue Eiscafé-Chef

Nino Cangemi hat schon ganz konkrete Vorstellungen, wie er das Café weiter voran bringen will. „Wir werden in diesem Jahr immer schon mittags öffnen und wollen auch wöchentlich neue Eissorten präsentieren. Außerdem wollen wir die Gäste wieder auf dem Freisitz bedienen“, erzählt er. Dafür würden vor allem im Sommer Pauschalkräfte benötigt. Das können auch Schüler älterer Jahrgangsklassen sein, die sich ihr Taschengeld aufbessern wollen. Außerdem will sich der neue Chef mehr mit den Themen Bio und Nachhaltigkeit beschäftigen – auch das soll sich im Eiscafé widerspiegeln. „Mir ist es wichtig, frische, neue Ideen einzubringen, aber auch das, was bisher gut gelaufen ist, beizubehalten.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Marina und Fernando Cangemi ist das der richtige Ansatz. Die Familie steht jetzt in den Startlöchern und hofft auf das Ende des Lockdown. Auf Eis, Eisdesserts, Eistorten, hausgemachte Pizzen und vieles mehr müssen die Kunden aber trotzdem derzeit nicht verzichten. Von Dienstag bis Sonntag kann man Bestellungen aufgeben und das ganze dann jeweils zwischen 11 und 19.30 Uhr am Eiscafé Sicilia abholen.

Von Nico Fliegner