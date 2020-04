Eiskugeln und Geschenke für Bad Dübener Kinder

Bad Düben

Ganz leise flüsterte die zweijährige Emma Lingner das Codewort „ Osterbrunnen“ zu Marina Cangemi vom Eiscafé Sicilia über die Ladentheke. Auch die Geschwister Jasmin und Theresa Schmidt aus Bad Düben wussten das magische Wort und durften sich nicht nur nur über eine Kugel Eis zum halben Preis, sondern auch über ein kleines Ostergeschenk freuen. Hinter der Osteraktion verbirgt sich Katja Heinrich.

Aktionen ins Leben gerufen

Die Lehrerin aus Bad Düben hat seit den Ausgangsbeschränkungen wegen Corona über die sozialen Medien verschieden Aktionen ins Leben gerufen, um die Kinder zu beschäftigen. So gab es eine Leseaktion und das Basteln von Osterschmuck für den Bad Dübener Marktbrunnen. „Ich wollte noch etwas Besonderes auf die Beine stelle und hatte die Idee mit den Geschenken. Ich habe dazu in den sozialen Medien aufgerufen und um Geldspenden sowie Geschenke gebeten, die die Kinder dann bekommen können“, sagte Heinrich. Der Aufruf kam an.

Über 1000 Euro gespendet

Neben Geld landete auch kistenweise Spielzeug bei Katja Heinrich: „Über 1000 Euro kamen zusammen. Ich bin wirklich tief bewegt über so viel Bereitschaft der Bad Dübener.“

Eis zum Sonderpreis

Mit dem Geld wurden in den Bad Dübener Geschäften Geschenke gekauft. „In Absprache mit der Bürgermeisterin haben wir mit den beiden Eisdielen am Markt und Paradeplatz zusammengearbeitet. Dort waren alle Geschenke hinterlegt. Jedes Kind, welches das Codewort Osterbrunnen nannte, bekam ein Geschenk und eine Kugel Eis zum Sonderpreis.“ Die Idee kam super an. Von Freitag bis Montag waren die Eisdielen gut besucht. „Ein tolle Aktion. Schön, dass es so etwas, gerade jetzt in dieser Zeit, für unsere Kinder gibt“, freute sich die Bad Dübenerin Kerstin Schmidt.

Von Steffen Brost