Bad Düben

Eltern fordern, im Bereich der Dübener Awo-Kindertagesstätte Spatzenhaus in der Schmiedeberger Straße die derzeitige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf 30 herabzusetzen. In einem Brief an die Stadtverwaltung Bad Düben machten sie auf die Gefahren in der Straße aufmerksam, wenn die Kinder gebracht und abgeholt werden.

„Kann nicht einfach neue Schilder aufstellen“

„So einfach geht es nicht. Man kann nicht einfach mal die Straßenregeln ändern und neue Schilder aufstellen“, sagt Michaela Leich, Sachbearbeiterin der Straßenverkehrsbehörde in der Stadtverwaltung. Die Nebenstraße der eigentlichen Schmiedeberger Straße ist als Einbahnstraße in Richtung Steinstraße relativ eng. Außerdem darf dort geparkt werden. Deswegen würden da kaum überhöhte Geschwindigkeiten festgestellt.

Ordnungsamtschefin: Vielleicht als Spielstraße ausweisen

Gabriele Leibnitz, Leiterin des Ordnungsamtes, erklärt: „Wer fährt denn da lang. Es sind doch nur ein paar wenige Anwohner. Hauptsächlich wird es von den Eltern genutzt, die früh ihre Kinder bringen und nachmittags wieder abholen. Ich sehe für die Herabsetzung von 50 auf 30 Stundenkilometer nur dann eine Möglichkeit, wenn die Straße irgendwann mal richtig ausgebaut wird.“ Dann könne man auch über die Tempo-30-Zone reden. In der derzeitigen Situation sei es schwierig, einfach Schilder anzubringen. „Man könnte jetzt darüber nachdenken, ein Spielstraßenschild aufzustellen, das auf die Situation von Kindern in diesem Bereich hinweist“, so Leibnitz.

Von Steffen Brost