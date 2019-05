Bad Düben

Dass Bad Düben deutschlandweit als eine der ersten Städte erkannt hat, wie wichtig eine Klimaschutzkonzeption ist, wird Günter Dietzsch nicht müde, bei jedweder Gelegenheit zu betonen. Der Kurstädter gilt als Vorreiter der erneuerbaren Energien und ökologischen Bewegung in seiner Heimatstadt.

Seit den frühen 2000er-Jahren, lange, bevor die Bundesregierung Klimaschutzmaßnahmen finanziell förderte, habe die Stadt sukzessive Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Einsparung von Emissionen angeschoben. Sie war 2003 eine der ersten Kommunen, die ein Klimaschutzkonzept erstellte und eine von drei Modellkommunen, die sich erstmalig am European Energie Award (EEA) beteiligte und den Titel als einzige Stadt in Sachsen zum 4. Mal verteidigt hat.

Günter Dietzsch warnt, dass die Erfolge der kommunalen Energiepolitik der letzten Jahre verloren gehen. Quelle: Ilka Fischer

Ökonomische Kommunalpolitik droht an Bedeutung zu verlieren

Doch beim Blick in die Zukunft macht sich der 88-Jährige ernsthaft Sorgen, dass sich das Erreichte irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verliert: „Wenn wir jetzt nicht dranbleiben, könnte es schnell dazu führen, dass die Bedeutung, die die ökonomische Kommunalpolitik gehabt hat, vielleicht nicht mehr so ausgeprägt vorhanden ist.“ Günter Dietzsch sieht das mit Blick auf den Maßnahmeplan zur Klimaschutzkonzeption, den der Stadtrat im Herbst verabschiedet hat. „Es ist mehr eine Absichtserklärung, eine Darstellung der Aktivitäten“, kritisiert er.

Das von seecon Ingenieure erstellte Papier sei ein gutes Dokument, das verschiedenste Punkte benennt wie nachhaltiges Bauen und Verkehrsreduktion, Information von energieeffizientem Bauen für potenzielle Bauherren, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung im Flächennutzungsplan durch Ausweisung von Flächen zur Energieerzeugung, Klimaschutz in der Verkehrsplanung mit Tempo-30-Zonen, Verbesserung des Rad- und Fußwegenetzes, attraktiver Parkraumbewirtschaftung, Einführung von E-Fahrzeugen im kommunalen Fuhrpark, Förderung umweltfreundlicher Fahrzeugantriebe durch Schaffung weiterer Ladestationen, mehr Mobilitätslösungen in der Heide, Schaffung eines Klimaschutzmanagements.

Im Maßnahmeplan fehlen konkrete Termine und Verantwortliche

Diese und viele weitere Punkte seien alles sinnvolle Vorhaben, schätzt Günter Dietzsch ein. Aber: Ein Maßnahmeplan müsse zeitlich fixiert und abrechenbar sein. Für die einzelnen Projekte müssten Verantwortliche benannt sein, der Stadtrat müsse regelmäßig informiert werden.

Bei der Stadt sind die Bedenken bekannt und keineswegs verhallt. Markus Krisch vom Bauamt sagt aber auch, dass es nicht Aufgabe einer KSK ist, konkrete Maßnahmen, Termine und Ansprechpartner festzumachen. „Mit dem EEA-Verfahren haben wir ein jährliches Instrument, in dem die Gedanken der Konzeption aufgenommen und konkretisiert, und in einem Arbeitsprogramm Maßnahmen, Termine und Prioritäten benannt werden.“

Günter Dietzsch bedauert, dass der Öko-Beirat, den er selbst mit aus der Taufe gehoben hat, in den letzten Monaten immer unregelmäßiger bis nicht mehr zusammengetroffen ist. „Ich will das nicht als Vorwurf verstanden wissen, ich weiß, dass gerade die Beteiligten der Stadt anderweitig stark eingebunden sind.“ Dennoch appelliert er, dass die Arbeit dieses wichtigen Gremiums weitergehen müsse, „wenn wir die Zielstellungen der weiteren ökologischen Gestaltung der Stadt vorantreiben und einen weiteren entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten wollen.

Lob für aktuelle Klima-Aktivitäten der Schüler

Den Aufruf der schwedischen Schülerin Greta Thunberg „Fridays for future“, dem sich weltweit viele Nationen angeschlossen haben, unterstützt Günter Dietzsch, weiß dabei die von Andreas Flad geführte Stadtrats-Fraktion der Partei Die Linke hinter sich. „Wir appellieren eindringlich an das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen, für eine lebenswerte Zukunft konkret und konsequent zu handeln. Die Erde ist ein von uns gemietetes Haus, das an die Nachmieter, unsere Kinder, in einem bewohnbaren Zustand zu übergeben ist.“

Von Kathrin Kabelitz