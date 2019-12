Enkel überraschen Ilse und Wolfgang Apitzsch in Düben

Bad Düben

Das war eine Überraschung, als plötzlich die Schwestern Charlotte und Clara aus dem großen Paket im Hof der Familie Apitzsch in Bad Düben heraussprangen und das diamantene Hochzeitspaar Ilse und Wolfgang Apitzsch überraschten. Eigentlich sind die Schwestern zur Zeit in Irland unterwegs. Kurzfristig planten sie einen Flug und überraschten Oma und Opa zum 60. Hochzeitstag. Feiern wird bei den Apitzschs derzeit groß geschrieben, erst vor kurzem hatte Bad Dübens Ehrenbürger Wolfgang Apitzsch seinen 90. Geburtstag begangen.

Partys steigen in der Kellerbar

„Eigens für solche Anlässe gibt es doch unsere Kellerbar unterm Wohnhaus. Und damit die nicht ungenutzt bleibt, wird eben viel Party bei uns gemacht“, sagte der Jubilar. Der Tag begann mit Mittagessen und dem Gang in die Stadtkirche Sankt Nikolai, ehe das diamantene Paar Kinder, Enkel und Freunde zum Kaffee in die Katakomben in der Kirchstraße 8 einlud. Ilse (85) und ihr Mann Wolfgang Apitzsch (90) kennen sich seit 1958. Beide waren ihr Leben lang Lehrer. Also kein Wunder, dass sich beide auch in der Schule, der heutigen evangelischen Grundschule, kennenlernten.

Sie hat ihn zuerst für den Hausmeister gehalten

„Ich arbeitete dort als Lehrer für Mathematik und Geografie. Als damals meine heutige Frau Ilse von der Hochschule nach Bad Düben kam und an ihrem ersten Arbeitstag das Schulhaus betrat, stand ich gerade an der Wandzeitung und las mir die Berichte durch. Ich hatte damals die Angewohnheit, bei der Arbeit einen blauen Arbeitskittel zu tragen. Als ich Ilse das erste Mal sah, dachte ich mir nur, die sieht ja gut aus“, erzählte Wolfgang Apitzsch. Doch seine Frau meinte damals, dass er der Hausmeister ist. „Bei einer Zusammenkunft kurze Zeit später saß der Mann mit dem Kittel plötzlich mit vorn. Ich dachte mir: Was macht denn der Hausmeister bei der Schulleitung. Dass er Lehrer und gleichzeitig stellvertretender Schulleiter war, habe ich erst danach herausgefunden“, erzählte Ilse Apitzsch.

Warten auf den Urenkel

Nach einem Elternabend brachte Wolfgang seine spätere Frau nach Hause und es funkte sofort. Ein Jahr später verlobten sie sich und 1959 wurde geheiratet. Sie bekamen vier Kinder, haben derzeit zehn Enkel und warten sehnsüchtig auf das erste Urenkel. Durchs Leben sind sie stets gemeinsam gegangen und haben sich nach der Wende die Welt angeschaut.

Der Tag beginnt mit der LVZ

„Mein Tag beginnt immer mit dem Kreuzworträtsel in der LVZ. Wir sind viel verreist und genießen bis heute unser Leben“, so Wolfgang Apitzsch. Das bestätigte auch seine Frau. „Unsere Enkel halten uns ordentlich auf Trab. Mein Mann ist aber bisher auch sehr pflegeleicht gewesen, und wir haben uns nie ernsthaft gestritten. Gemeinsam freuen wir uns jetzt noch auf viele schöne Jahre im Kreise unserer großen Familie“, hofft Ilse Apitzsch.

Von Steffen Brost